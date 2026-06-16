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Мирные переговоры по Украине могут начаться этим летом, - МИД Германии

16:34 16.06.2026 Вт
2 мин
Что позволяет немецкому министру делать такое предположение?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Йоханн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что мирные переговоры о прекращении войны в Украине могут начаться уже этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, Вадефуль заявил, что "ни одна из сторон, по-видимому, не имеет преимущества на поле боя, поскольку война фактически зашла в тупик".

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"Мирные переговоры по Украине могут начаться этим летом", - отметил он.

Кроме того, по мнению немецкого министра, Путин "возможно, сейчас находится на этапе, когда серьёзно рассматривает этот вопрос".

Фото: в Германии спрогнозировали, когда возможны переговоры с Россией (инфографика РБК-Украина)

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором предложил организовать встречу в третьей стране для обсуждения условий долгосрочного мира.

Инициатива была адресована сразу нескольким аудиториям - самому главе Кремля, представителям российских элит и международным партнерам Украины.

В ответ Путин раскритиковал предложение, заявив о якобы "грубом тоне" обращения, и отказался от личных переговоров, отметив, что "не видит в них смысла".

Отметим, глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Путин фактически упустил шанс выйти из войны, которая, по его словам, становится для России всё более провальной, в то время как международное давление на Москву продолжает усиливаться.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Путин сейчас находится в более слабой позиции в отношении войны против Украины, чем раньше.

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