Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа, - МЗС Німеччини

Зокрема, Вадефуль сказав, що "жодна зі сторін, схоже, не має переваги на полі бою, оскільки війна фактично зайшла в глухий кут".

"Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа", - зазначив він.

Крім того, на думку німецького міністра, Путін "можливо, зараз перебуває на етапі, коли серйозно розглядає це питання".

Фото: у Німеччині спрогнозували, коли можливі переговори з Росією (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського диктатора, в якому запропонував організувати зустріч у третій країні для обговорення умов довготривалого миру.

Ініціативу було адресовано одразу кільком аудиторіям - самому очільнику Кремля, представникам російських еліт і міжнародним партнерам України.

У відповідь Путін розкритикував пропозицію, заявивши про нібито "грубий тон" звернення, та відмовився від особистих переговорів, зазначивши, що "не вбачає в них сенсу".