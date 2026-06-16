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Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа, - МЗС Німеччини

16:34 16.06.2026 Вт
2 хв
Що дозволяє німецькому міністру робити таке припущення?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні можуть розпочатися вже цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, Вадефуль сказав, що "жодна зі сторін, схоже, не має переваги на полі бою, оскільки війна фактично зайшла в глухий кут".

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"Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа", - зазначив він.

Крім того, на думку німецького міністра, Путін "можливо, зараз перебуває на етапі, коли серйозно розглядає це питання".

Фото: у Німеччині спрогнозували, коли можливі переговори з Росією (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського диктатора, в якому запропонував організувати зустріч у третій країні для обговорення умов довготривалого миру.

Ініціативу було адресовано одразу кільком аудиторіям - самому очільнику Кремля, представникам російських еліт і міжнародним партнерам України.

У відповідь Путін розкритикував пропозицію, заявивши про нібито "грубий тон" звернення, та відмовився від особистих переговорів, зазначивши, що "не вбачає в них сенсу".

Зазначимо, глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Путін фактично втратив шанс вийти з війни, яка, за його словами, дедалі більше стає для Росії провальною, тоді як міжнародний тиск на Москву продовжує посилюватися.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Путін наразі перебуває у слабшій позиції щодо війни проти України, ніж раніше.

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Мирні переговориВійна в Україні