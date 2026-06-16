Мирные переговоры по Украине могут начаться этим летом, - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что мирные переговоры о прекращении войны в Украине могут начаться уже этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В частности, Вадефуль заявил, что "ни одна из сторон, по-видимому, не имеет преимущества на поле боя, поскольку война фактически зашла в тупик".

"Мирные переговоры по Украине могут начаться этим летом", - отметил он.

Кроме того, по мнению немецкого министра, Путин "возможно, сейчас находится на этапе, когда серьёзно рассматривает этот вопрос".

Фото: в Германии спрогнозировали, когда возможны переговоры с Россией (инфографика РБК-Украина)

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором предложил организовать встречу в третьей стране для обсуждения условий долгосрочного мира.

Инициатива была адресована сразу нескольким аудиториям - самому главе Кремля, представителям российских элит и международным партнерам Украины.

В ответ Путин раскритиковал предложение, заявив о якобы "грубом тоне" обращения, и отказался от личных переговоров, отметив, что "не видит в них смысла".