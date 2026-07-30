Следующие 100 дней могут решить исход войны РФ против Украины, - Туск
Следующие несколько месяцев могут определить результат российско-украинской войны, поэтому союзникам следует усилить поддержку Киева.
С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Своим прогнозом глава польского правительства поделился после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, она прошла 29 июля в Польше.
"Ситуация вполне четкая: следующие 100 дней могут определить результат этой войны, и сейчас шансы - 50 на 50", - подчеркнул Туск.
По его убеждению, президент США Дональд Трамп, "некоторые другие люди" и американский миллиардер Илон Маск могут повлиять на то, чем завершится война.
Туск также заявил, что сегодняшний инцидент с российской ракетой лишь укрепил его решимость и дальше поддерживать Украину.
"Безопасность Польши напрямую и безоговорочно зависит от эффективных действий украинских военных, в частности в воздухе. Если бы украинцы имели гораздо больше того, о чем они давно просят, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в сторону Польши", - заявил Туск.
Он также публично пообещал, что Варшава сделает все возможное, чтобы Украина не проиграла войну.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что российская ракета Х-101 залетела в Польшу во время массированной атаки врага на Украину.
Также стало известно, что Дональд Туск экстренно созывает совещание после новой провокации Кремля.
Впоследствии он заявил, что польская ПВО могла бы сбить российскую ракету и объяснил, почему она этого не сделала.