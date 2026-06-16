ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа, - МЗС Німеччини

16:34 16.06.2026 Вт
2 хв
Що дозволяє німецькому міністру робити таке припущення?
aimg Валерій Ульяненко
Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа, - МЗС Німеччини Фото: Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні можуть розпочатися вже цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, Вадефуль сказав, що "жодна зі сторін, схоже, не має переваги на полі бою, оскільки війна фактично зайшла в глухий кут".

Читайте також: "Ми не граємо в ігри". Зеленський відмовився їхати до Путіна у Москву і назвав альтернативу

"Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа", - зазначив він.

Крім того, на думку німецького міністра, Путін "можливо, зараз перебуває на етапі, коли серйозно розглядає це питання".

Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа, - МЗС НімеччиниФото: у Німеччині спрогнозували, коли можливі переговори з Росією (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського диктатора, в якому запропонував організувати зустріч у третій країні для обговорення умов довготривалого миру.

Ініціативу було адресовано одразу кільком аудиторіям - самому очільнику Кремля, представникам російських еліт і міжнародним партнерам України.

У відповідь Путін розкритикував пропозицію, заявивши про нібито "грубий тон" звернення, та відмовився від особистих переговорів, зазначивши, що "не вбачає в них сенсу".

Зазначимо, глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Путін фактично втратив шанс вийти з війни, яка, за його словами, дедалі більше стає для Росії провальною, тоді як міжнародний тиск на Москву продовжує посилюватися.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Путін наразі перебуває у слабшій позиції щодо війни проти України, ніж раніше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt