Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа, - МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні можуть розпочатися вже цього літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зокрема, Вадефуль сказав, що "жодна зі сторін, схоже, не має переваги на полі бою, оскільки війна фактично зайшла в глухий кут".
"Мирні переговори щодо України можуть розпочатися цього літа", - зазначив він.
Крім того, на думку німецького міністра, Путін "можливо, зараз перебуває на етапі, коли серйозно розглядає це питання".
Фото: у Німеччині спрогнозували, коли можливі переговори з Росією (інфографіка РБК-Україна)
Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського диктатора, в якому запропонував організувати зустріч у третій країні для обговорення умов довготривалого миру.
Ініціативу було адресовано одразу кільком аудиторіям - самому очільнику Кремля, представникам російських еліт і міжнародним партнерам України.
У відповідь Путін розкритикував пропозицію, заявивши про нібито "грубий тон" звернення, та відмовився від особистих переговорів, зазначивши, що "не вбачає в них сенсу".
Зазначимо, глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Путін фактично втратив шанс вийти з війни, яка, за його словами, дедалі більше стає для Росії провальною, тоді як міжнародний тиск на Москву продовжує посилюватися.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Путін наразі перебуває у слабшій позиції щодо війни проти України, ніж раніше.