Мир на паузе? Что за неделю произошло в переговорах вокруг Украины

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О чем говорили Путин с Уиткоффом?

Что на самом деле предлагает Кит Келлог по Украине?

Чем не доволен Трамп в вопросе Украины?

Действительно ли США выводят войска из Польши и что с украинским хабом?

Откуда взялись китайцы на фронте?

О чем РФ и США говорили за закрытыми дверями?

Почему Украина пока не подписала соглашение об ископаемых с США?

Почему США не поехали на Рамштайн?

Встреча Виткоффа с Путиным

Вчера, 11 апреля, спецпредставитель Дональда Трампа по России Стив Уиткофф посетил Санкт-Петербург, где встретился с эмиссаром Владимира Путина, Кириллом Дмитриевым, а впоследствии и с самим российским диктатором. Официальной информации об этих переговорах по состоянию на сейчас почти нет - Кремль ограничился коротким сообщением о том, что речь шла об "аспектах украинского урегулирования".

Зато американское издание Axios пишет, что Трамп поставил новый дедлайн по перемирию в Украине - до конца апреля, иначе Россию будут ждать новые санкции. Во время визита Виткоффа в США американский президент написал в соцсети Truth Social о том, что Россия должна "шевелиться" для завершения войны.

Перед поездкой в Россию Уиткофф принимал у себя Кирилла Дмитриева, которого Путин назначил де-факто главным переговорщиком с американцами. По информации Reuters, после встречи с Дмитриевым Виткофф заявил Трампу, что самый быстрый путь к завершению войны - это признание "суверенитета" оккупантов над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями Украины.

Однако по данным издания, против такого подхода выступил уже другой спецпредставитель Трампа - Кит Келлог, который указал, что Украина никогда не откажется от своих территорий.

Впрочем, впоследствии и сам Келлог наделал шума в СМИ, когда предположил в комментарии The Times, что Украина могла бы быть "разделена как Берлин" после Второй мировой: запад Украины контролировали бы британско-французско-украинские войска, часть Левобережья заняли бы украинцы, а ныне оккупированные территории остались бы за россиянами.

Однако впоследствии Келлог обвинил издание в искажении его слов. Как заверил спецпредставитель Трампа, речь шла не о "разделении Украины", а лишь о послевоенных зонах ответственности различных армий. "Я не имел в виду разделение Украины", - написал Келлог в соцсети X.

Заявления есть, действий нет

В общем, на этой неделе главное внимание США было приковано к торговой войне, развязанной против большинства стран мира, а также к переговорам с Ираном. Переговоры с Россией по завершению войны против Украины отошли на второй план, хотя 7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает переговоры с Россией. В то же время он выразил недовольство тем, что Россия и в дальнейшем атакует Украину.

"Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю убивают людей, тысячи молодых людей. И это ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться, если бы я был президентом", - заявил Трамп.

10 апреля заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Украина, во время переговоров с Россией не будет принимать никаких ограничений по численности, а также боеготовности своих Вооруженных сил. О соответствующей позиции Украина сообщила и Соединенным Штатам.

На этом фоне США 8 апреля начали передислокацию своих войск и техники из польского аэропорта Ясенка, который с 2022 года служит основным логистическим узлом для военной помощи Украине. Командование Вооруженных сил США в Европе и Африке объяснило, что такие действия являются частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, улучшению уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышению эффективности.

Китайские пленные

Украинские военные во время боев в Донецкой области захватили в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. "Я думаю, что это важный очень элемент. Я думаю, что США надо больше уделить внимание тому, что происходит сегодня", - прокомментировал это событие президент Украины Владимир Зеленский.

В общем есть информация о 155 китайцах с фамилиями и паспортными данными, которые воюют на территории Украины. "Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного", - сообщил Зеленский.

По его словам, рекрутов вербуют через TikTok и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламу. Затем они прибывают в Москву, после медосмотра направляются на 1-2 месяца в учебные центры, получают миграционные карты, карточки, на которые получают деньги.

В связи с этим, МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Китая в Киеве (временно исполняющий функции посла - ред.). По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, участие китайских граждан в войне против Украины ставит под сомнение позицию Китая относительно мира и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совбеза ООН.

Реагируя, Министерство иностранных дел Китая сообщило, что сейчас оно "выясняет ситуацию" с пленными.

США-Россия: обмен любезностями

В турецком Стамбуле 10 апреля состоялись переговоры США и России по восстановлению полноценных контактов. По словам спикера Госдепа Тэмми Брюс, цель переговоров - "попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы двусторонних миссий". Также несмотря на санкции, РФ и США договорились частично восстановить банковские услуги.

Вопрос завершения российской агрессии против Украины не обсуждался. Но по данным Sky News, речь шла о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами. Вместе с тем, Брюс подчеркнула, что полная нормализация отношений между США и Россией может произойти только после того, как война РФ против Украины завершится.

В этот же день Россия и США провели еще один обмен заключенными в Абу-Даби "в знак продолжающегося укрепления доверия между странами".

РФ освободила гражданку США и России Ксению Карелину, которая в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Она была признана в России виновной в измене за пожертвование 50 долларов в пользу украинской благотворительной организации в США. В обмен на это США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, которого арестовали в 2023 году на Кипре по запросу США за контрабанду микроэлектроники.

Переговоры Украины и США о полезных ископаемых

11 апреля в Вашингтоне состоялись технические консультации по соглашению о полезных ископаемых. С украинской стороны в них участвовали команды министерств юстиции и экономики. Киев также назначил международную юридическую фирму для консультирования по переговорам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 апреля назвал "красные линии" Украины в соглашении с США о полезных ископаемых. "Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых - это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение - с равными условиями для обеих сторон", - сказал Шмыгаль.

По данным источников Reuters, пятничная встреча прошла в "антагонистической" атмосфере из-за слишком больших разногласий в позициях Украины и США. Поэтому, по данным издания, шансов на прорыв в переговорах пока немного.

"Рамштайн" и коалиция решительных в Брюсселе

В Брюсселе 10 апреля состоялась очередная встреча коалиции решительных по подготовке контингента, который может быть размещен в Украине. По ее итогам министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о разработке плана поддержки Украины. Он предусматривает следующие цели: обеспечить безопасное небо, море, мир на суше и поддержать украинские вооруженные силы, чтобы "они стали сильнейшим сдерживающим фактором".

По данным РБК-Украина, 5-6 стран согласились прислать своих военных, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.

Также 11 апреля состоялось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайновская группа". США все-таки приняли участие в ее работе - глава Пентагона Пит Хегсет присоединился дистанционно. На повестке дня было усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества. Общий объем объявленной партнерами помощи для Украины стал рекордным - более 21 миллиарда евро.

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Таким образом, в целом эта неделя стала продолжением паузы в переговорах по завершению российско-украинской войны, о чем подробно писало РБК-Украина. Впрочем, поездка спецпредставителя Виткоффа в Россию дает основания надеяться, что со следующей недели на дипломатическом треке наконец-то начнется оживление.