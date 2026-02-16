ua en ru
Война в Украине

Минус пункт управления дронов и узел связи: Силы обороны прицельно ударили по оккупантам

Россия, Понедельник 16 февраля 2026 13:35
Минус пункт управления дронов и узел связи: Силы обороны прицельно ударили по оккупантам
Автор: Наталья Кава

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым военным объектам российских оккупантов, снижая их наступательный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Читайте также: Удар по полигону с "Орешником": Генштаб отчитался о последствиях

Поражены районы сосредоточения войск

В ночь на 16 февраля в районе Калиновки на временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные поразили район сосредоточения живой силы противника.

Также удар был нанесен по скоплению российских войск в районе Березового на временно оккупированной территории Днепропетровской области.

Уничтожен узел связи и пункт управления дронов

15 февраля в районе Новопавловки на временно оккупированной территории Донецкой области украинские силы поразили узел связи оккупантов.

Кроме того, в районе населенного пункта Уют был уничтожен пункт управления беспилотниками противника.

Потери российских войск и масштабы повреждений пока уточняются.

Другие удары по россиянам

Напомним, в январе Силы обороны Украины нанесли серию ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, откуда российские войска осуществляли пуски ракет "Орешник" по Украине.

Кроме того, украинские военные атаковали пункт управления российскими дронами, нефтебазу и несколько районов сосредоточения живой силы противника. В ночь на 1 февраля подразделения ВСУ также поразили ремонтную базу, командные пункты беспилотников и ряд других военных объектов РФ.

Ранее украинские спецназовцы провели серию успешных ударов по российским аэродромам, в результате чего было уничтожено и повреждено 15 самолетов. По оценкам, потери противника превысили 1 млрд долларов и существенно снизили интенсивность его авиаударов по Украине.

Генштаб ВСУ Война в Украине Оккупанты
Новости
