Удар по полигону с "Орешником": Генштаб отчитался о последствиях

Воскресенье 08 февраля 2026 12:58
UA EN RU
Удар по полигону с "Орешником": Генштаб отчитался о последствиях Иллюстративное фото: Генштаб отчитался о последствиях удара по полигону "Капустин Яр" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате удара украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону "Капустин Яр" повреждены объекты обслуживания баллистических ракет и другие технические сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Ракеты "Фламинго" поразили полигон, откуда Россия запускает "Орешник"

Как сообщили в Генштабе, по результатам предварительных поражений по полигону Минобороны РФ "Капустин Яр" в Астраханской области подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.

Удар по полигону "Капустин Яр"

Напомним, в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, с которого российские оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

ВСУ выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

По данным военных, серию ударов осуществили с помощью ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 "Фламинго".

На территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, а часть личного состава эвакуирована с территории.

