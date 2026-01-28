СБУ показала удары по аэродромам России, ущерб врагу - 1 млрд долларов (видео)
Украинские спецназовцы провели серию успешных атак по аэропортам РФ. В результате уничтожено и повреждено 15 бортов, что нанесло врагу ущерб более чем на 1 миллиард долларов и ослабило удары по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Удары вглубь вражеской территории
Спецназовцы "Альфы" продемонстрировали эффективность стратегии дальнобойных ударов. Под огневым поражением оказались 5 военных аэродромов на территории России.
Эти объекты использовались оккупантами для базирования авиации, которая терроризирует украинские города КАБами и ракетами.
Уничтожены и повреждены 15 самолетов. Среди них:
- 11 истребителей и бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;
- 3 вертолета: Ми-28, Ми-26, Ми-8;
- 1 транспортный самолет: Ан-26.
Кроме того, враг понес масштабные финансовые потери: стоимость утраченной техники и поврежденной инфраструктуры превышает 1 миллиард долларов.
Как отмечают в СБУ, также поражены места хранения боекомплекта и горюче-смазочных материалов.
Влияние на фронт и безопасность гражданских
Благодаря этим атакам интенсивность использования российской авиации на определенных участках фронта заметно снизилась. Уничтожение бортов на аэродромах базирования позволяет действовать превентивно, не дожидаясь, пока враг поднимется в воздух для запуска ракет.
В СБУ отмечают, что каждый успешный "прилет" по российскому аэропорту - это спасенные жизни украинцев и разрушенные планы врага относительно новых массированных обстрелов.
Работа по демилитаризации аэродромов РФ продолжается в круглосуточном режиме.
Напомним, в течение прошлого года подразделения СБУ успешно ликвидировали 311 средств противовоздушной обороны российских оккупантов.
Рыночная стоимость уничтоженной техники превышает 4 миллиарда долларов.
Также кроме уничтожения техники, бойцы Центра спецопераций "А" СБУ проводят системную работу по ликвидации личного состава врага по всей линии боевого соприкосновения.
Только за последнюю половину декабря 2025 года усилиями спецназовцев было уничтожено более 3,7 тысячи российских оккупантов.