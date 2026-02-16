Мінус пункт управління дронів та вузол зв’язку: Сили оборони прицільно вдарили по окупантах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Крім того, у районі населеного пункту Затишок було знищено пункт управління безпілотниками противника.

Також удар було завдано по скупченню російських військ у районі Березового на тимчасово окупованій території Дніпропетровської області.

У ніч на 16 лютого в районі Калинівки на тимчасово окупованій території Запорізької області українські військові уразили район зосередження живої сили противника.

Інші удари по росіянах

Нагадаємо, у січні Сили оборони України завдали серії ударів по полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ, звідки російські війська здійснювали пуски ракет "Орєшнік" по Україні.

Крім того, українські військові атакували пункт управління російськими дронами, нафтобазу та кілька районів зосередження живої сили противника. У ніч на 1 лютого підрозділи ЗСУ також уразили ремонтну базу, командні пункти безпілотників і низку інших військових об’єктів РФ.

Раніше українські спецпризначенці провели серію успішних ударів по російських аеродромах, унаслідок чого було знищено та пошкоджено 15 літаків. За оцінками, втрати противника перевищили 1 млрд доларів і суттєво знизили інтенсивність його авіаударів по Україні.