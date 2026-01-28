ВСУ поразили пункт управления дронами и нефтебазу россиян: подробности попаданий
Силы обороны Украины атаковали пункт управления дронами россиян, вражескую нефтебазу, а также несколько локаций с живой силой противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что на временно оккупированной части Донецкой области подразделениям ВСУ удалось попасть в сосредоточение живой силы и пункт управления дронами в районе Великой Новоселки, а также ударить по скоплению врага в районах Шахматного и Григорьевки.
Кроме того, под атакой находилась нефтебаза "Хохольская" в Воронежской области РФ. После попадания зафиксировано горение нефтепродуктов, наблюдался густой дым.
Также украинские воины атаковали склад боеприпасов РФ в районе Нижней Дуванки в Луганской области, живую силу врага в районе Гуляйполя и пункт управления батальона вблизи Березового на Днепропетровщине.
Кроме того, зафиксировано попадание в живую силу россиян возле Колотиловки Белгородской области РФ, количество уничтоженных россиян уточняется.
Кроме этого, подтверждено, что после удара по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ возник пожар на площади около 6 200 кв. м, повреждения получили три резервуара с нефтью.
Удары по военным объектам россиян
В последнее время Украина значительно усилила удары по энергетической инфраструктуре России, установив рекорд по количеству атак с начала полномасштабной войны.
Особое внимание украинские вооруженные силы сосредоточили на морской инфраструктуре. В частности, неоднократно атаковались нефте- и газодобывающие месторождения компании "Лукойл" в Каспийском море.
Также напомним, ранее украинские спецназовцы провели серию успешных атак по аэродромам РФ. В результате уничтожено и повреждено 15 бортов, что нанесло врагу ущерб более чем на 1 миллиард долларов и ослабило удары по Украине.