ВСУ поразили пункт управления дронами и нефтебазу россиян: подробности попаданий

Силы обороны Украины атаковали пункт управления дронами россиян, вражескую нефтебазу, а также несколько локаций с живой силой противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что на временно оккупированной части Донецкой области подразделениям ВСУ удалось попасть в сосредоточение живой силы и пункт управления дронами в районе Великой Новоселки, а также ударить по скоплению врага в районах Шахматного и Григорьевки.

Кроме того, под атакой находилась нефтебаза "Хохольская" в Воронежской области РФ. После попадания зафиксировано горение нефтепродуктов, наблюдался густой дым.

Также украинские воины атаковали склад боеприпасов РФ в районе Нижней Дуванки в Луганской области, живую силу врага в районе Гуляйполя и пункт управления батальона вблизи Березового на Днепропетровщине.

Кроме того, зафиксировано попадание в живую силу россиян возле Колотиловки Белгородской области РФ, количество уничтоженных россиян уточняется.

Кроме этого, подтверждено, что после удара по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ возник пожар на площади около 6 200 кв. м, повреждения получили три резервуара с нефтью.