ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили пункт управления дронами и нефтебазу россиян: подробности попаданий

Среда 28 января 2026 12:16
UA EN RU
ВСУ поразили пункт управления дронами и нефтебазу россиян: подробности попаданий Фото: ВСУ поразили пункт управления дронами и нефтебазу россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины атаковали пункт управления дронами россиян, вражескую нефтебазу, а также несколько локаций с живой силой противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что на временно оккупированной части Донецкой области подразделениям ВСУ удалось попасть в сосредоточение живой силы и пункт управления дронами в районе Великой Новоселки, а также ударить по скоплению врага в районах Шахматного и Григорьевки.

Кроме того, под атакой находилась нефтебаза "Хохольская" в Воронежской области РФ. После попадания зафиксировано горение нефтепродуктов, наблюдался густой дым.

Также украинские воины атаковали склад боеприпасов РФ в районе Нижней Дуванки в Луганской области, живую силу врага в районе Гуляйполя и пункт управления батальона вблизи Березового на Днепропетровщине.

Кроме того, зафиксировано попадание в живую силу россиян возле Колотиловки Белгородской области РФ, количество уничтоженных россиян уточняется.

Кроме этого, подтверждено, что после удара по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ возник пожар на площади около 6 200 кв. м, повреждения получили три резервуара с нефтью.

Удары по военным объектам россиян

В последнее время Украина значительно усилила удары по энергетической инфраструктуре России, установив рекорд по количеству атак с начала полномасштабной войны.

Особое внимание украинские вооруженные силы сосредоточили на морской инфраструктуре. В частности, неоднократно атаковались нефте- и газодобывающие месторождения компании "Лукойл" в Каспийском море.

Также напомним, ранее украинские спецназовцы провели серию успешных атак по аэродромам РФ. В результате уничтожено и повреждено 15 бортов, что нанесло врагу ущерб более чем на 1 миллиард долларов и ослабило удары по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину ВСУ Дрони
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин