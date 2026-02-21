Точно в цель: СБС показали удар дронов по нефтебазе в Крыму

Силы обороны Украины поразили российскую дальнобойную реактивную систему "Торнадо-С" и нефтебазу в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем .

Уничтожение "Торнадо-С" и удар по нефтебазе

Операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений обнаружили и атаковали РСЗО 9К515 "Торнадо-С" - систему, способную поражать цели на расстоянии до 120 км.

Кроме этого, был нанесен удар по нефтебазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Этот объект является стратегически важным, поскольку обеспечивает горючим российские войска на полуострове. Повреждение предприятия приводит к снижению мобильности группировки врага.

Позиция Сил беспилотных систем

В ведомстве отмечают, что работа по ликвидации ключевых объектов врага будет продолжаться и в дальнейшем.

"Силы беспилотных систем планомерно разрушают военную организационную систему российской армии. Шаг за шагом бойцы СБС нарушают логистику противника", - подчеркнули в СБС.

Также отмечается, что уничтожение дальнобойных средств непосредственно "снижает способность врага к ведению наступательных действий".