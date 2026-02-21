ua en ru
Точно в цель: СБС показали удар дронов по нефтебазе в Крыму

Украина, Суббота 21 февраля 2026 23:00
Точно в цель: СБС показали удар дронов по нефтебазе в Крыму Фото: СБС нанесли удар дронами по нефтебазе в Крыму (росСМИ)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны Украины поразили российскую дальнобойную реактивную систему "Торнадо-С" и нефтебазу в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Читайте также: "Мадьяр" показал уничтожение российского "аналога HIMARS"

Уничтожение "Торнадо-С" и удар по нефтебазе

Операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений обнаружили и атаковали РСЗО 9К515 "Торнадо-С" - систему, способную поражать цели на расстоянии до 120 км.

Кроме этого, был нанесен удар по нефтебазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Этот объект является стратегически важным, поскольку обеспечивает горючим российские войска на полуострове. Повреждение предприятия приводит к снижению мобильности группировки врага.

Позиция Сил беспилотных систем

В ведомстве отмечают, что работа по ликвидации ключевых объектов врага будет продолжаться и в дальнейшем.

"Силы беспилотных систем планомерно разрушают военную организационную систему российской армии. Шаг за шагом бойцы СБС нарушают логистику противника", - подчеркнули в СБС.

Также отмечается, что уничтожение дальнобойных средств непосредственно "снижает способность врага к ведению наступательных действий".

Успешные операции СБС и удары по тылу РФ

Напомним, Силы беспилотных систем регулярно наносят болезненные удары по стратегическим объектам врага. В частности, недавно дроны уничтожили российские катера и самолеты, подтвердив свою эффективность в борьбе с флотом и авиацией оккупантов.

Также украинские БпЛА атаковали завод по производству межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее СБС поразили большой нефтяной терминал в порту "Усть-Луга", что существенно подорвало энергетическую логистику РФ.

Отдельным достижением СБС стало уничтожение более 50 единиц техники только за одну ночь. Эксперты отмечают, что развитие беспилотных технологий позволяет уничтожать врага быстрее, чем Россия успевает мобилизовать новые ресурсы.

Крым Силы беспилотных систем Война в Украине Атака дронов
