Под Мариуполем и Донецком уничтожены вражеские ЗРК "Тор" (видео)

Украинские военные за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор" на оккупированных территориях, а также поразили нефтебазу в Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

По его словам, операция была проведена в ночь на 22 февраля. Первый ЗРК "Тор" был поражен примерно в километре от оккупированного Донецка, второй - в районе населенного пункта Тополиное вблизи Мариуполя.

Поражение комплексов осуществили пилоты 6 батальона 414 отдельной бригады СБС и 1 отдельного центра Сил беспилотных систем при координации командного центра middle strike.

Удар по нефтебазе в Луганске выполнили подразделения 1 отдельного центра СБС.

Приоритет - уничтожение ПВО противника

Бровди отметил, что системное выявление и уничтожение элементов противовоздушной обороны противника - один из главных приоритетов "Птиц" Сил беспилотных систем.

"Методическое выявление и уничтожение составляющих системы ПВО противника дальней, средней и ближней дальности - один из приоритетов Птиц СБС", - написал он.