Под Мариуполем и Донецком уничтожены вражеские ЗРК "Тор" (видео)

Украина, Воскресенье 22 февраля 2026 11:52
Под Мариуполем и Донецком уничтожены вражеские ЗРК "Тор" (видео) Иллюстративное фото: ЗРК "Тор"
Автор: Наталья Кава

Украинские военные за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор" на оккупированных территориях, а также поразили нефтебазу в Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

Читайте также: "Мадьяр" показал уничтожение российского "аналога HIMARS"

По его словам, операция была проведена в ночь на 22 февраля. Первый ЗРК "Тор" был поражен примерно в километре от оккупированного Донецка, второй - в районе населенного пункта Тополиное вблизи Мариуполя.

Поражение комплексов осуществили пилоты 6 батальона 414 отдельной бригады СБС и 1 отдельного центра Сил беспилотных систем при координации командного центра middle strike.

Удар по нефтебазе в Луганске выполнили подразделения 1 отдельного центра СБС.

Приоритет - уничтожение ПВО противника

Бровди отметил, что системное выявление и уничтожение элементов противовоздушной обороны противника - один из главных приоритетов "Птиц" Сил беспилотных систем.

"Методическое выявление и уничтожение составляющих системы ПВО противника дальней, средней и ближней дальности - один из приоритетов Птиц СБС", - написал он.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

Ранее эти же подразделения в течение 48 часов ликвидировали еще шесть единиц техники ПВО и радиолокационных станций, которые были важными элементами многоуровневой системы противовоздушной обороны противника.

Кроме того, недавно бойцы СБС ВСУ уничтожили редкую российскую систему радиоэлектронной борьбы "КОП-2", для поражения которой хватило лишь двух беспилотников. Также украинские военные поразили станцию РЭБ Р-330Ж "Житель", стоимость которой оценивается примерно в 10 миллионов долларов.

Силы беспилотных систем Война в Украине Мариуполь
