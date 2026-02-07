ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские дроны уничтожают врага быстрее, чем РФ мобилизует: Сырский назвал цифры за январь

Украина, Суббота 07 февраля 2026 18:38
UA EN RU
Украинские дроны уничтожают врага быстрее, чем РФ мобилизует: Сырский назвал цифры за январь Фото: главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Сергей Козачук

В январе украинские дроны уничтожили почти 30 тысяч российских оккупантов, что превысило темпы мобилизации в РФ и создало технологическое преимущество на поле боя.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

Читайте также: Украинское оружие показало высокий результат: в ВСУ создают новые дивизионы дронов

Эффективность беспилотных систем

По словам Главнокомандующего, в январе подразделения БпЛА поразили 66,2 тысячи целей. Благодаря работе дронов удалось ликвидировать почти 29,7 тысячи оккупантов, тогда как враг за месяц смог рекрутировать только 22 тысячи человек.

"Это та разница, к которой мы стремимся: уничтожать больше солдат, чем Россия успевает поставить в строй. Это и эффективность наших БпС, что при условии дальнейшего наращивания будет заставлять Москву прекратить захватническую войну", - подчеркнул Сирский.

Он добавил, что Украина сохраняет преимущество в применении FPV-дронов, а наземные роботизированные комплексы в январе выполнили на четверть больше миссий, чем в декабре.

Планы врага и ответ ВСУ

Россия планирует существенно нарастить численность своих беспилотных войск - до 165 тысяч человек в течение года. Оккупанты уже внедряют новые реактивные дроны "Герань-4" и "Герань-5", а также собственные дроны-перехватчики.

Как отметил Главнокомандующий, нынешняя война превратилась в соревнование технологий, где выигрывает тот, кто быстрее реализует преимущество на поле боя.

"Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БпЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника", - подчеркнул он.

Для усиления фронта в штаты отдельных штурмовых полков и бригад ТрО будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем.

Фото: Александр Сырский заслушал доклад об эффективности БпС (facebook.com)

Украинское оружие против шахедов

Напомним, Сырский отметил, что украинские образцы вооружения демонстрируют высокую результативность. Поэтому в Вооруженных силах Украины продолжается формирование новых дивизионов беспилотников. В прошлом месяце техника отечественного производства показала значительную эффективность в противодействии вражеским дронам.

Также начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, прокомментировал результаты доклада по уничтожению "Шахедов" с помощью различных типов дронов-перехватчиков.

По его словам, российские беспилотники претерпели эволюцию и сейчас составляют основную воздушную угрозу для Украины.

Отдельно Александр Сырский отметил, что в 2025 году территориальные центры комплектования обеспечили около 90% общей мобилизации в ряды украинской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы беспилотных систем Война в Украине Дрони Александр Сырский
Новости
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ