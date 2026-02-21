ua en ru
"Мадяр" показал уничтожение российского "аналога HIMARS"

Суббота 21 февраля 2026 10:53
UA EN RU
"Мадяр" показал уничтожение российского "аналога HIMARS" Фото: "Торнадо-С" (defence-ua com)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в своем Telegram-канале.

По данным военных, уничтоженная установка "Торнадо-С" является модернизированной версией РСЗО "Смерч", которая имеет повышенную точность и дальность поражения до 120 км. Система использует высокоточные реактивные снаряды и является одной из самых мощных в линейке российских реактивных систем залпового огня.

В Силах беспилотных систем отметили, что именно такие комплексы оккупанты применяют для ударов по украинским городам, в частности Харькову, Запорожью, Сумах, Херсону и Никополю.

На обнародованном видео зафиксирован момент поражения российской установки на боевой позиции.

Что известно о "Торнадо-С"

"Торнадо-С" - модернизированная реактивная система залпового огня, которую считают одной из самых мощных в российской армии. Она способна применять высокоточные боеприпасы и поражать цели на расстоянии до 120 км.

Ранее заявлялось, что при правильном применении эта система может выполнять роль оперативно-тактического ракетного комплекса и наносить удары по целям в глубоком тылу противника. Именно поэтому ее иногда называют потенциальным "российским HIMARS".

Номенклатура снарядов "Торнадо-С" включает корректируемые ракеты 9М542, 9М544 и 9М549. Кроме того, система может использовать разведывательные боеприпасы 9М534, которые во время полета запускают беспилотник Т-90 для разведки местности и передачи данных на командный пункт.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

Ранее эти же подразделения в течение 48 часов ликвидировали еще шесть единиц техники ПВО и радиолокационных станций, которые были ключевыми элементами многослойной противовоздушной обороны противника.

Также недавно бойцы СБС ВСУ уничтожили редкую российскую систему радиоэлектронной борьбы "КОП-2" - для этого понадобилось всего два беспилотника. Кроме того, украинские военные поразили станцию РЭБ Р-330Ж "Житель", стоимость которой оценивается примерно в 10 млн долларов.

