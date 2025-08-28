ua en ru
У врага минус 21% производства: Мадяр подтвердил атаки на российские НПЗ

Четверг 28 августа 2025 10:10
Фото: командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди ("Птицы Мадяра")
Автор: Савченко Юлія

Силы беспилотных систем ВСУ ночью атаковали Новокуйбышевский НПЗ и Афипский. В результате Россия потеряла еще 4,7% мощностей производства горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

По данным командующего СБС, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%. Только за одну ночь объемы горючего упали еще на 4,7%.

Это худший показатель для отрасли за последние месяцы. Он напрямую связан с ударами украинских дронов и спецназовцев по стратегическим объектам.

Какие заводы атаковали этой ночью

Куйбышевский НПЗ (Самарская область). Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год, что составляет 2,5% от общего российского объема. Именно сюда был нанесен удар силами подразделения "Жало Птиц" СБС (14 полк) в координации с Силами специальных операций Украины.

Афипский НПЗ (Краснодарский край). Завод с годовой переработкой 6,25 млн тонн нефти (2,2% от общего объема) также попал под атаку. Операцию проводили бойцы "Жала Птиц" СБС (14 полк) совместно с ГУР МО Украины.

"Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - подчеркнул "Мадяр".

Атаки по "Дружбе"

Ранее командующий СБС сообщал, что за неделю были атакованы два нефтеперерабатывающих завода россиян, а также две станции нефтеперекачки на нефтепроводе "Дружба", который соединяет Россию с Европой. Речь идет о Волгоградском и Новошахтинском НПЗ.

Также под ударами неоднократно была нефтеперекачивающая станция "Унеча" - это крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

Станция была полностью выведена из строя, на ремонт понадобится не менее пяти суток. Из-за чего Венгрия на время осталась без российской нефти и угрожала остановить продажу Украине электроэнергии.

Напомним, первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже через несколько дней, 18 августа, украинские силы нанесли новый удар - на этот раз по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, а прокачка нефти по трубопроводу была полностью приостановлена.

21 августа дроны снова атаковали - теперь станцию "Унеча", через которую осуществляется поставка нефти в Венгрию и Словакию. Прокачка была остановлена повторно.

