РФ атаковали неизвестные дроны: прилеты на Афипском и Новокуйбышевском НПЗ (видео)
В ночь на 28 августа огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский, вызвав масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Предварительно, Россию атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на двух крупнейших НПЗ России возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.
Так, в Самарской области под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там бушует масштабный пожар.
Отметим, что данный завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн тонн нефти. Он также производит топливо для военной авиации, в частности для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.
10 марта 2025 года была совершена крупнейшая атака на этот объект, что привело к временной остановке его работы. Тогда в результате удара была повреждена главная установка первичной переработки нефти - КДУ-11, мощностью 18 900 тонн в сутки. Это привело к остановке первичной переработки нефти на заводе со 2 августа 2025 года.
А в Краснодарском крае в ночь на 28 августа был атакован Афипский НПЗ.
Что известно об атаке дронов на российские НПЗ
В ночь на 21 августа украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Уже 23 августа стало известно, что огонь перекинулся на новый резервуар.
А вот в ночь на 24 августа целью дронов стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.