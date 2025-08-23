ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Мадяр" отчитался о неделе ударов по российским НПЗ: "Дружбу" вывели из строя

Украина, Суббота 23 августа 2025 18:18
UA EN RU
"Мадяр" отчитался о неделе ударов по российским НПЗ: "Дружбу" вывели из строя Фото: командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди ("Птицы Мадьяра")
Автор: Антон Корж

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди опубликовал недельный отчет ударов по российским нефтяным мощностям. Под ударами побывали два российских нефтезавода и нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Мадяра".

По данным командующего СБС, за неделю были атакованы два нефтеперерабатывающих завода россиян, а также две станции нефтеперекачки на нефтепроводе "Дружба", который соединяет Россию с Европой.

Удары по российским нефтяным мощностям наносили 14-й полк и отдельная группа "Граф" СБС.

"60+ часов горит экс-медведчуковский НПЗ в Новошахтинске (Ростовская обл), - норматив по восстановлению за 48 часов червями не составлен. "Дружественный" ночной визит Птиц СБС на Новошахтинский НПЗ реализован в ночь с 20 на 21 августа "Графами" (СБС)", - сказано в сообщении.

В общем было поражено:

  • 14 августа - Волгоградский НПЗ, предварительно работа завода остановлена.
  • 18 августа - станция перекачки нефтепровода "Дружба" - "Никольское" в Тамбовской области РФ. Россияне заявили о восстановлении через 48 часов, но подтверждений нет.
  • 20 августа - "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, по состоянию на 23 августа пожар не ликвидирован и распространяется.
  • 21 августа - станция перекачки нефтепровода "Дружба" - "Унеча" в Брянской области. Станция полностью выведена из строя, на ремонт понадобится не менее пяти суток.

Удары по нефтепроводу "Дружба" и по НПЗ

Первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

А 21 августа дроны снова ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию. В результате перекачка нефти снова была полностью остановлена - буквально через сутки после того, как венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто похвастался новостями о возобновлении работы нефтепровода. Ремонт займет не менее пяти дней.

Тем временем в российском городе Новошахтинск Ростовской области РФ вторые сутки продолжается масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 августа предприятие атаковали беспилотники. Пожарным пришлось полностью отключить от воды соседний город Красный Сулин, что перенаправить воду на тушение пожара - но даже это не помогло.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Война в Украине
Новости
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"