ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У ворога мінус 21% виробництва: Мадяр підтвердив атаки на російські НПЗ

Росія, Четвер 28 серпня 2025 10:10
UA EN RU
У ворога мінус 21% виробництва: Мадяр підтвердив атаки на російські НПЗ Фото: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді ("Птахи Мадяра")
Автор: Савченко Юлія

Сили безпілотних систем ЗСУ вночі атакували Новокуйбишевський НПЗ та Афіпський. Внаслідок чого Росія втратила ще 4,7% потужностей виробництва пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

За даними командувача СБС, за перші два тижні серпня нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%. Лише за одну ніч обсяги пального впали ще на 4,7%.

Це найгірший показник для галузі за останні місяці. Він напряму пов’язаний з ударами українських дронів та спецпризначенців по стратегічних об’єктах.

Які заводи атакували цієї ночі

Куйбишевський НПЗ (Самарська область). Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік, що дорівнює 2,5% від загального російського обсягу. Саме сюди було завдано удару силами підрозділу «Жало Птахів» СБС (14 полк) у координації з Силами спеціальних операцій України.

Афіпський НПЗ (Краснодарський край). Завод із річною переробкою 6,25 млн тонн нафти (2,2% від загального обсягу) також потрапив під атаку. Операцію проводили бійці «Жала Птахів» СБС (14 полк) спільно з ГУР МО України.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - підкреслив "Мадяр".

Атаки по "Дружбі"

Раніше командувач СБС повідомляв, що за тиждень було атаковано два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі "Дружба", який сполучає Росію з Європою. Мова йде про Волгоградський та Новошахтинський НПЗ.

Також під ударами неодноразово була нафтоперекачувальна станція "Унеча" - це найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

Станцію було повністю виведено з ладу, на ремонт знадобиться не менше п'яти діб. Через що Угорщина на деякий час залишилася без російської нафти і погрожувала зупинити продаж Україні електроенергії.

Нагадаємо, перша атака на "Дружбу" відбулася 13 серпня. Уже за кілька днів, 18 серпня, українські сили завдали нового удару - цього разу по нафтоперекачувальній станції "Нікольське" у Тамбовській області Росії. У результаті атаки на об’єкті спалахнула пожежа, а прокачування нафти трубопроводом було повністю призупинене.

21 серпня дрони знову атакували - тепер станцію "Унеча", через яку здійснюється постачання нафти в Угорщину та Словаччину. Прокачування було зупинене повторно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Дружба
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили