Meta хочет зарабатывать на ИИ больше, чем на Facebook и Instagram: сработает ли ставка на Muse
Meta начинает монетизировать ИИ-агента Muse, который менее чем за несколько недель привлек более 10 миллионов пользователей. Марк Цукерберг рассчитывает, что со временем сервис будет приносить больше дохода с одного пользователя, чем Facebook и Instagram.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Стремительный спрос и транзакции на сотни долларов
Несмотря на то, что ассистент Muse доступен только для жителей США и Канады, сервис продемонстрировал высокие показатели вовлеченности с момента релиза в сентябре.
По словам Цукерберга во время отчета за третий квартал, Meta переходит в операционную фазу масштабирования системы, рассчитывая покрыть аудиторию в несколько миллиардов человек.
Основными источниками монетизации ассистента станут:
- Коммерческие инструменты и комиссии по бизнесу за осуществление транзакций через помощника;
- Платные подписки для активных пользователей и владельцев компаний;
- Комиссионные отчисления по онлайн-покупкам, где средний чек через Muse уже составляет около 200 долларов США.
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План: превзойти доходы от социальных сетей
Цукерберг прогнозирует, что средняя прибыль каждого американского пользователя Muse может превысить показатели социальных сетей, где годовой доход с пользователя составляет несколько сотен долларов.
Причиной такого оптимизма является высокий объем коммерческих сделок, которые люди совершают с помощью персонального ассистента.
Поскольку содержание и работа Muse требуют значительно больших вычислительных затрат по сравнению с другими сервисами Meta, использование платных функций стало приоритетом для техногиганта.
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Интеграция в смарт-очки и платные функции
Персональный агент Muse станет ключевым элементом системы монетизации для умных очков Meta.
Поскольку продажи самого аппаратного обеспечения не дают высокой прибыли, добавление ассистента поможет привлекать пользователей к платным ИИ-подпискам.
Интеграция позволит общаться с ассистентом голосом через очки, управлять списками задач, а также отслеживать текущие дела.
Персональный агент Muse появится на смарт-очках Meta уже в ноябре, при этом часть функций будет доступна исключительно по подписке.