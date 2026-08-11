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30 миллиардов параметров на обычном ноутбуке: Meta показала новую ИИ-модель

10:03 11.08.2026 Вт
3 мин
Локальные ИИ-агенты теперь находятся на ПК и Mac
aimg Ольга Завада
30 миллиардов параметров на обычном ноутбуке: Meta показала новую ИИ-модель Meta представила открытую модель Muse Glimmer (фото: Unsplash)
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Meta создала модель, которая может запускать автономных ИИ-агентов прямо на обычном ноутбуке. Muse Glimmer имеет 30 миллиардов параметров, работает локально без постоянного интернета и уже доступна разработчикам.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Архитектура Muse Glimmer

Разработчики хотели сделать модель достаточно мощной для работы ИИ-агентов, но при этом не требовать от компьютера большого объема памяти.

Для этого была применена дистилляция знаний флагманской модели-учителя Muse Spark.

Процесс тренировки состоял из трех основных фаз:

Pre-Training - начальное обучение на исходных данных Muse Spark с применением дистилляции логитов.

Mid-Training - тренировка на специализированных датасетах с длинным контекстом и сложными цепочками рассуждений.

Post-Training - комбинация fine-tuning и обучение с подкреплением в сферах кодинга, логики и работы с инструментами.

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Ключевые возможности и работа с ИИ-агентами

Модель разработана для выполнения длительных сценариев, где агент должен выступать персональным помощником:

  • управлять расписанием,
  • писать код,
  • обрабатывать файлы,
  • анализировать данные.

Основные преимущества Muse Glimmer:

Автономная работа с инструментами - точный вызов функций (function calling) по четким схемам в течение многошаговых рабочих процессов.

Восстановление после ошибок - при сбое вызова инструмента модель не останавливает работу, а диагностирует проблему и делает повторную попытку.

Мультимодальность - благодаря отдельному модулю восприятия модель анализирует одновременно текст и изображение (скриншоты, графики, документы).

Многоязычие - ИИ поддерживает более 100 языков мира.

Совместимость с фреймворками - поддержка OpenClaw и других популярных оркестраторов агентов.

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Оптимизация под персональное железо

Чтобы модель на 30 миллиардов параметров, в полной точности требующая более 55 ГБ видеопамяти, могла работать на потребительских устройствах, разработчики применили две ключевые технологии:

Квантование до 4-бит (K-Quant) - размер речевой модели уменьшен до менее 20 ГБ. Это позволяет запускать ее в пределах 24 ГБ или 32 ГБ оперативной или видеопамяти вместе с KV-кэшем и другими модулями.

Спекулятивное декодирование через DFlash - использование вспомогательной компактной сети-драфтера, которая предлагает блоки токенов сразу. Это существенно ускоряет генерацию текста на устройствах типа Mac (M4/M5 Max) или видеокартах RTX 5090.

Разработчики сообщили, что в ближайшее время поддержка Muse Glimmer появится в инструментах Ollama, LM Studio, Unsloth, а также в движках Llama.cpp, ExecuTorch, MLX, vLLM и SGLang.

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