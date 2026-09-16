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Масштабный ущерб из-за ИИ: Meta запускает платные функции во всех соцсетях

15:18 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Масштабный ущерб из-за ИИ: Meta запускает платные функции во всех соцсетях Meta представила дорогие тарифы Meta One (фото: Unsplash)
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Meta официально выпустила новую платную подписку Meta One, открывающую расширенный доступ к функциям искусственного интеллекта в Instagram, Facebook и WhatsApp.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

В отличие от программы Meta Verified, которая ориентировалась преимущественно на блоггеров и публичных лиц, новый сервис рассчитан на рядовых пользователей.

Главная цель компании - монетизировать мобильный опыт миллионов людей и компенсировать гигантские расходы на разработку ИИ.

Эксклюзивные функции и генерация видео

Подписка Meta One объединяет предварительные отдельные планы (Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus) и добавляет расширенные возможности искусственного интеллекта.

Среди ключевых фишек

  • Уведомления о просмотре Stories конкретными людьми и возможность хранить публикации до 48 часов.
  • Расширенное генерирование и редактирование изображений через Meta AI.
  • Генерация видео с помощью новых моделей Muse и доступ к инструменту Restyle в Instagram.
  • Более 50 эксклюзивных функций на старте с последующим расширением для смарт-очков и других сервисов.

Бесплатное использование Meta AI в приложениях останется, но со строгими лимитами.

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Тарифы для обычных пользователей и бизнеса

Компания предложила гибкую градацию цен:

Для обычных пользователей: базовая подписка Instagram Plus стоит 3,99 доллара в месяц, основной тариф Meta One Core - 7,99 доллара в месяц, а продвинутый план Premium с максимальными лимитами ИИ - 19,99 доллара в месяц.

Для авторов и бизнеса: четырехуровневая система начинается от 14,99 доллара в месяц (план Essential с галочкой верификации и ШИ-ботом Business Agent).

Тариф Advanced стоит 49,99 доллара в месяц, а корпоративные планы Expert и Max для больших команд оценили в 149 долларов и 499 долларов в месяц соответственно.

Почему Meta вынуждена изменять цены?

Запуск платных тарифов состоялся на фоне финансовых затруднений IT-гиганта.

В последнем квартальном отчете компания зафиксировала падение свободного денежного потока на 8 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом – все из-за колоссальных инвестиций в ИИ-технологии.

Ситуацию усложняет подразделение Reality Labs, занимающееся метавселенной: только за последний квартал его операционные убытки составили 4,62 миллиарда долларов, а суммарные потери за 6 лет превысили 80 миллиардов долларов.

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