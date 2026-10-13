ИИ с активной памятью: Meta показала новую флагманскую модель Muse Wonder
Meta представила новую флагманскую ИИ-модель Muse Wonder, которую техногігант называет самой мощной в своем портфеле. Серия включает в себя базовую версию и масштабируемую Muse Wonder Full - оба предназначена для работы персональных и профессиональных ИИ-агентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta.
Главные фишки: гибкая память и умение держать фокус
Разработка новой линейки стала результатом ежегодного пересмотра стратегии Meta в сфере ИИ. Обе модели обучались в дата-центре Prometheus мощностью в один гигаватт, что, по заявлению компании, помогло повысить их возможности.
Разработчики выделяют две ключевые технологии, которые делают алгоритмы автономными:
Активная память (Active Memory): искусственный интеллект запоминает важные детали о пользователе из предыдущих разговоров и самостоятельно вспоминает их именно тогда, когда это нужно для новой задачи.
Длительная концентрация (Active Focus): алгоритм способен самостоятельно работать над крупными проектами. Если возникает препятствие, то он ищет другие пути, а перед принятием важных решений уточняет детали у человека.
Благодаря этому искусственный интеллект легко ориентируется в сложных темах - от разбора юридических договоров и финансовых отчетов до расшифровки медицинских анализов.
(Прим. ред.: использование ИИ в трактовке медицинских показателей не заменит профессиональную консультацию врача!)
Полноценный кодинг и универсальность
Особый акцент в Meta сделали на разработке программного обеспечения.
Новые модели способны сопровождать разработку кода от начала до конца: они помнят общую структуру проекта, вносят поправки в большие массивы данных и сами тестируют программу на наличие ошибок.
Кроме того, испытания показали, что новые алгоритмы хорошо справляются с задачами, которые они не видели во время обучения . Это делает их гибкими помощниками в реальной жизни, где каждый день возникают непредсказуемые ситуации.
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Конфиденциальность и защита данных
Поскольку персональный ИИ-помощник получает доступ к личным сообщениям, календарям и рабочим документам, разработчики уделили максимальное внимание защите информации. Модели обладают устойчивостью к манипулятивным инструкциям и надежно сохраняют персональные данные от утечек.
Базовая модель Muse Wonder уже доступна для разработчиков через Meta Model API, а версия Muse Wonder Full открыта для подписчиков Muse Code.
В ближайшее время новые технологии появятся и в общедоступном чате Muse на глобальном уровне.