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Meta создала гуманоида для ИИ Muse: чем опасно сотрудничество с Китаем

11:21 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Meta создала гуманоида для ИИ Muse: чем опасно сотрудничество с Китаем Meta тестирует работа Max с китайскими технологиями (коллаж: РБК-Украина)
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Meta разработала свой первый прототип двуногого гуманоидного робота под кодовым названием Max. Проект создан в партнерстве с китайским производителем Fourier, а его главная цель - "предоставить физическое тело ИИ Muse для выполнения рутинных задач".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Information.

Характеристики работа Max

Технологический гигант создал первый рабочий прототип всего за 3 месяца. Устройство имеет вес около 48 килограммов и высоту 1,5 метра. Для обработки сложных вычислительных процессов внутри работы установлен мощный процессор Nvidia Jetson Thor .

Конструкция Max содержит:

  • пятипалые детализированные манипуляторы, способные захватывать мелкие предметы;
  • специальный дисплей на месте лица, отражающий человеческую мимику;
  • динамики в грудной клетке для воспроизведения звука и общения с пользователем;
  • систему камер и сенсоров, распознающих жесты на расстоянии до 3 метров и голоса на расстоянии до 5 метров.

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Перенос искусственного интеллекта в реальный мир

Главная стратегическая цель разработки состоит в том, чтобы вывести алгоритмы Meta за пределы цифровой среды. Технический директор компании Эндрю Босворт отметил, что гуманоиды рассматриваются как физическое воплощение ИИ-агента Muse.

В перспективе это превратит виртуального помощника в полноценного домашнего ассистента, который сможет выполнять физическую работу в доме.

Компания уже начала работу над второй версией прототипа под названием Max 2.

Обновление предполагает переработанное туловище, усовершенствованные кисти для работы с предметами, добавление проектора и новых датчиков для уверенного передвижения по лестнице.

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Главные вызовы и риски безопасности

Несмотря на быстрый прогресс, инженерам Meta предстоит решить немало сложных задач.

Полноценная работа гуманоида в бытовых условиях требует точного распознавания объектов, безопасного манипулирования хрупкими предметами и самостоятельной навигации в динамической среде.

Особое внимание аналитиков привлекает партнерство с китайской компанией Fourier. Вместо собственного производства аппаратного обеспечения Meta использовала технологическую базу стороннего разработчика.

В США такой шаг уже вызвал беспокойство из-за потенциальных угроз утечки данных и удаленного доступа к устройствам.

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