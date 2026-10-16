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Превращает настольные Mac в суперкомпьютер: Meta открыла ИИ Muse Spark Open

11:09 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Превращает настольные Mac в суперкомпьютер: Meta открыла ИИ Muse Spark Open Meta запустила модель искусственного интеллекта Muse Spark Open (коллаж: РБК-Украина)
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Meta открыла доступ к весам своей новейшей и мощной открытой ИИ-модели Muse Spark Open. Компания оптимизировала ее для работы на компьютерах Apple с чипами M5 Ultra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Технические характеристики и требования для локального запуска

Muse Spark Open является мультимодальной моделью, которая содержит в общей сложности 816 миллиардов параметров (из которых 42 миллиарда активны) и поддерживает огромное контекстное окно на 1 миллион токенов.

Модель разработана для

  • решения сложных задач по программированию,
  • многошаговым соображениям,
  • автономному выполнению агентных сценариев.

Благодаря оптимизации через фреймворк Apple MLX модель впервые в своем классе может функционировать локально на настольных ПК.

Аппаратные требования: для полноценного локального запуска системы требуется не менее 1 терабайта объединенной оперативной памяти.

Оптимальная конфигурация: разработчики рекомендуют связь двух компьютеров Mac Studio на базе процессоров M5 Ultra, где объединена память (до 512 ГБ на каждое устройство) и пропускная способность 1,2 ТБ/с позволяют рабочим станциям работать как единственный суперкомпьютер.

Помимо локального запуска на чипах Apple Silicon модель получила специально оптимизированные ядра для ускорения работы на чипах NVIDIA и AMD.

Muse Spark Open уже доступна на платформах Hugging Face, Google Cloud Model Garden, Microsoft Foundry и OpenRouter.

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Практические возможности и агентная работа

Во время тестирования реальных сценариев использование Meta продемонстрировало высокую автономность Muse Spark Open в сочетании с терминалом Muse Code.

ИИ-агент полностью самостоятельно отредактировал код открытого клиента Mastodon под названием Ice Cubes для iOS, исправив ошибки, добавив новые функции и создав полноценный билд.

Кроме того, модель была задействована для автономной работы в программе для монтажа DaVinci Resolve: ИИ покадрово проанализировал видеоматериал, выделил наиболее удачные моменты и выполнил автоматический кадрировочный монтаж под вертикальный формат.

По словам представителей Meta, распространение открытовесных моделей позволяет разработчикам снизить затраты на развертывание, обеспечивает высокий уровень прозрачности и позволяет свободно настраивать систему под собственные нужды с помощью фреймворка PyTorch.

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