Миллион токенов всего за 10 центов: Meta выпустила самую эффективную модель Muse Ember

Компания Meta представила новую ШІ-модель Muse Ember, которая должна выполнять сложные логические задачи и брать на себя повседневную работу ИИ-агентов. Она стала самой легкой и эффективной моделью в линейке компании.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Meta .

Стоимость использования новой ИИ-модели составляет 10 центов за 1 миллион входных токенов .

Это делает ее существенно дешевле конкурентов - Anthropic Haiku и OpenAI Luna, а также позволяет конкурировать по цене с открытыми решениями DeepSeek V4.1 Flash и GLM 5.3 Flash.

Принцип работы

Благодаря низкой стоимости и высокой точности Muse Ember рекомендуют использовать в паре с более мощными моделями, в частности Meta Muse Wonder.

В такой системе старшая модель определяет последовательность действий и формирует инструкции по решению задачи, а Ember выполняет основную массовую работу по заданному алгоритму.

Для эффективной обработки больших объемов информации модель научили работать с разными типами медиаданных:

текстовыми документами;

изображениями и скриншотами;

графиками и отсканированными файлами;

голосовыми заметками, аудиозаписями встреч и видео.

Это позволяет ИИ-агентам считывать информацию без привлечения сторонних сервисов или дополнительных моделей.

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Четвертый релиз в линейке Muse

Модель Ember стала четвертым продуктом в семье Muse от Meta.

Напомним, ранее компания выпустила среднюю модель Spark в апреле, ее версию с открытым кодом Glimmer в августе, а также флагманскую модель Wonder в октябре.

Помимо моделей для разработчиков потребительский ассистент Muse Agent после запуска в сентябре получил расширение функционала, в том числе новые режимы Spaces и видеочат.