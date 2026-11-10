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Миллион токенов всего за 10 центов: Meta выпустила самую эффективную модель Muse Ember

14:16 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Миллион токенов всего за 10 центов: Meta выпустила самую эффективную модель Muse Ember Meta запустила облегченную версию ИИ для разработчиков (коллаж: РБК-Украина)
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Компания Meta представила новую ШІ-модель Muse Ember, которая должна выполнять сложные логические задачи и брать на себя повседневную работу ИИ-агентов. Она стала самой легкой и эффективной моделью в линейке компании.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Стоимость использования новой ИИ-модели составляет 10 центов за 1 миллион входных токенов .

Это делает ее существенно дешевле конкурентов - Anthropic Haiku и OpenAI Luna, а также позволяет конкурировать по цене с открытыми решениями DeepSeek V4.1 Flash и GLM 5.3 Flash.

Принцип работы

Благодаря низкой стоимости и высокой точности Muse Ember рекомендуют использовать в паре с более мощными моделями, в частности Meta Muse Wonder.

В такой системе старшая модель определяет последовательность действий и формирует инструкции по решению задачи, а Ember выполняет основную массовую работу по заданному алгоритму.

Для эффективной обработки больших объемов информации модель научили работать с разными типами медиаданных:

  • текстовыми документами;
  • изображениями и скриншотами;
  • графиками и отсканированными файлами;
  • голосовыми заметками, аудиозаписями встреч и видео.

Это позволяет ИИ-агентам считывать информацию без привлечения сторонних сервисов или дополнительных моделей.

Читайте больше: Meta хочет зарабатывать на ИИ больше, чем на Facebook и Instagram: сработает ли ставка на Muse

Четвертый релиз в линейке Muse

Модель Ember стала четвертым продуктом в семье Muse от Meta.

Напомним, ранее компания выпустила среднюю модель Spark в апреле, ее версию с открытым кодом Glimmer в августе, а также флагманскую модель Wonder в октябре.

Помимо моделей для разработчиков потребительский ассистент Muse Agent после запуска в сентябре получил расширение функционала, в том числе новые режимы Spaces и видеочат.

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