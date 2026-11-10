Переговоры в Абу-Даби: все, что известно о встрече Украины, США и России

Украина, США и РФ впервые с февраля возобновляют трехсторонние переговоры по завершению войны. Встречи в Абу-Даби запланированы на два дня. Параллельно украинская делегация проведет консультации с европейскими партнерами, НАТО и ЕС.

Все, что известно о ходе переговоров - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно на этот момент:

(Обновлено 10:24). Лавров заявил, что у России есть "собственное видение новой архитектуры безопасности в Евразии"

По словам главы МИД РФ, Москва подготовила соответствующий позиционный документ, предусматривающий, как должна выглядеть эта система без "ущемления чьих-либо прав".

Обновлено (10:20). Параллельно с переговорами в Абу-Даби глава МИД Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Рубио в Париже.

Главные темы встречи - мирные усилия, стратегическое партнерство и усиление обороноспособности Украины, сообщили в МИД.

Ранее Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемы и для России.

(Обновлено 10:17). The Economist написало, что США предлагают Путину для сделки?

Источники, знающие ход двухдневных переговоров, отмечают, что Москва демонстрирует необычную гибкость, в частности в вопросе прекращения боевых действий на нынешней линии фронта. Однако это стало возможным только после того, как США предложили расширить диалог до более масштабного обсуждения системы европейской безопасности.

По данным источников издания, США выдвинули ряд предложений, чтобы склонить Путина к соглашению. Среди них - возвращение России на европейские энергетические рынки, что прямо противоречит действующему законодательству ЕС. Украина и европейские партнеры категорически выступают против подобных энергетических уступок.

Американские переговорщики рассматривают идею "картографических манипуляций". Речь идет о возможном перекроивании административных границ Украины - это должно позволить России претендовать на полный контроль над Донецкой и Луганской областями, которые она стремится завоевать, без фактической сдачи Украиной остающихся под ее контролем городов.

(Обновлено 09:35). Украинская делегация в Абу-Даби уже начала встречу с европейцами и посланниками Трампа

"Первая встреча - с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров", - сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

По его словам, ключевые приоритеты Украины - прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.

Украинская делегация в Абу-Даби уже начала встречу с европейцами и посланниками Трампа

Далее - трехсторонний формат с участием Украины, США и России.

(Обновлено 09:19). Украинская делегация уже прибыла в ОАЭ на переговоры. Фото публикует Буданов.

"Долгая дорога, впереди много сложной работы, но главное - нужны конкретные результаты", - подписал руководитель ОП фото.

Сергей Кислица, Кирилл Буданов, Вадим Скибицкий

Состав делегаций

На встречах планируют обсудить гарантии безопасности, гуманитарные вопросы, территориальное урегулирование и послевоенное восстановление.

Украина:

глава Службы внешней разведки Рустем Умеров (глава делегации),

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

первый заместитель главы ОП Сергей Кислица,

заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

США:

спецпосланник президента США Стив Уиткофф,

зять Трампа, спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Россия:

помощник российского диктатора Владимир Мединский (глава делегации),

начальник ГРУ Игорь Костюков,

представители Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский и Александр Зорин,

начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Алексей Комков,

руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев,

заместители министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и Сергей Рябков,

замначальника Управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская,

директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук;

директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.

Как пишут росСМИ, начало переговоров Украины, России и США в Абу-Даби запланировано на 09:50 (по киевскому времени).

Участие Европы

Отдельные координационные встречи с украинской делегацией проведут представители формата E4 (Великобритания, Франция, Германия и Италия), ЕС и НАТО.

Среди европейских представителей:

Великобритания - советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл;

Германия - советник канцлера по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер;

Франция - дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн;

Италия - советник премьер-министра Фабрицио Саджио.

ЕС будут представлять руководитель кабинета Урсулы фон дер Ляен Бьорн Зайберт и советница президента Евросовета Анна-Мария Бура.

От НАТО - директор Офиса генсека Джефри ван Леувен.

По словам Кушнера, перед трехсторонними переговорами американская сторона встретится с представителями Украины, ЕС, НАТО и европейскими странами.

Европейцы не будут принимать участие непосредственно в трехсторонних переговорах Украины, США и РФ. Киев будет проводить с партнерами отдельные консультации, чтобы согласовывать общие позиции.

"Как определено президентом Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", - заявил Умеров.

Темы переговоров

По словам Кушнера, повестка дня охватывает четыре основных направления:

прекращение боевых действий;

разработка надежных послевоенных гарантий безопасности и договоренностей, которые уменьшат риск возобновления конфликта;

подготовка всеобъемлющего экономического и плана процветания для Украины,

гуманитарные вопросы.

Отдельное внимание гуманитарному треку планирует уделить Украине. Буданов заявил, что Киев заинтересован в интенсификации обменов пленными.

В Москве утверждают, что первым пунктом повестки переговоров якобы предусматривается обсуждение вопросов безопасности России, Украины и региона в целом.

Будут ли обсуждать территории?

Газета The New York Times писала, что участники сосредоточатся прежде всего на гарантиях безопасности, которые должны предотвратить возобновление войны, а не непосредственное прекращение огня.

В то же время Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщал, что переговоры охватят и территориальные вопросы, и механизмы мониторинга прекращения огня.

По данным издания, первая сессия должна быть посвящена контролю за прекращением огня и послевоенной безопасности. Вторая - территориальному урегулированию.

Также американская сторона по информации Bloomberg просила Россию согласиться на гарантии безопасности для Украины с участием США и Европы. Их сравнивают с положениями статей 4 и 5 договора НАТО.

В то же время, европейские страны настаивают, что сначала Россия должна прекратить войну против Украины, а уже потом можно обсуждать более широкую систему безопасности в Европе.

Ожидание от переговоров

Украинская сторона не рассчитывает на прорыв во время первого раунда переговоров, однако имеет ожидания от следующей встречи.

Об этом заявил Арахамия. По его словам, после длительного перерыва именно возобновление переговорного процесса уже является достижением. Он также отметил, что США пытаются действовать максимально симметрично и не становятся на чью-либо сторону.

США в свою очередь видят реальный шанс добиться серьезного прогресса на переговорах в Абу-Даби, однако не ожидают заключения соглашения по итогам встреч 10-11 ноября, заявил неназванный американский чиновник накануне журналистам.

Президент США Дональд Трамп перед переговорами в Абу-Даби увидел "сильное стремление" завершить российско-украинскую войну. Выступая перед журналистами в Белом доме, он заявил, что РФ и Украина "устали от боевых действий".

Умеров подчеркнул, что цель Украины - достичь долговременного и устойчивого мира, получить гарантированную безопасность и реальные возможности для восстановления страны после войны.

По информации источников Reuters, после переговоров в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Россию, чтобы встретиться с Путиным.