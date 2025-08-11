Миллион по контракту? 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ищет операторов дронов

Недавно проект "Контракт 18-24" расширили на новые должности, поэтому 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ приглашает молодых людей на службу, связанную с эксплуатацией беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра.
В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины напомнили, что Министерство обороны расширило проект "Контракт 18-24" на новые должности (по поручению президента Владимира Зеленского).
"Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов", - объяснили гражданам.
Уточняется, что значительно расширен был список штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем (на которые назначаются граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет).
Речь идет об операторах и мастерах летательных и наземных беспилотных комплексов. Все - на должностях лиц рядового состава.
Было также расширено количество подразделений, приобщенных к программе "Контракт 18-24" - 46 новых. При этом из Сухопутных войск добавляется 5-я отдельная штурмовая бригада.
Подать заявку на "Контракт 18-24" можно:
По сравнению с предыдущими должностями, это направление имеет особые условия.
Так, в частности, по этому контракту был установлен четкий срок службы - два года.
При этом обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях - не менее 12 месяцев.
Будущие операторы дронов будут проходить:
"Как и в основной программе "Контракт 18-24", предусмотрена выплата 1 млн гривен, которая осуществляется в три этапа. Третий - по завершении контракта при условии наличия 12 месяцев непосредственного участия в боевых действиях", - объяснили украинцам.
В случае невыполнения условий контракта, выплата третьей части денежной помощи (500 тысяч гривен) рассчитывается по принципу 1/12 - за каждый месяц участия в боевых действиях.
После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.
В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск напомнили также, что Верховная Рада поддержала недавно законопроект (инициированный Министерством обороны Украины), который усиливает право на образование для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые присоединились к рядам Сил обороны:
Согласно документу, молодым военнослужащим:
Сообщается также, что по инициативе МОУ Кабинет министров подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24".
"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", - объяснили в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что были также расширены категории военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн гривен.
Принятые изменения касаются тех, кто:
Уточняется, что эта норма распространяется на
Напомним, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это отдельное подразделение, сформированное в соответствии с директивой:
Благодаря его работе, каждый гражданин имеет возможность самостоятельно выбрать себе место службы в рядах Сухопутных войск - от должности до подразделения и места несения службы.
По состоянию на 18 июня текущего года, представительства 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ уже действуют в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.
Кроме того, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил специальную онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, что упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.
Стоит отметить, что службу в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ проходят участники боевых действий, поэтому они по собственному опыту всегда могут подсказать, на что именно рекруту стоит обращать внимание при выборе должности в Силах обороны Украины.
