Миллион по контракту? 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ищет операторов дронов

Как именно расширили "Контракт 18-24"

В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины напомнили, что Министерство обороны расширило проект "Контракт 18-24" на новые должности (по поручению президента Владимира Зеленского).

"Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов", - объяснили гражданам.

Уточняется, что значительно расширен был список штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем (на которые назначаются граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет).

Речь идет об операторах и мастерах летательных и наземных беспилотных комплексов. Все - на должностях лиц рядового состава.

Было также расширено количество подразделений, приобщенных к программе "Контракт 18-24" - 46 новых. При этом из Сухопутных войск добавляется 5-я отдельная штурмовая бригада.

Подать заявку на "Контракт 18-24" можно:

либо на сайте: lfrecruiting.mil.gov.ua;

либо по номеру горячей линии: 0 800 503 696.

Основное о "Контракте 18-24" по направлению беспилотных систем

По сравнению с предыдущими должностями, это направление имеет особые условия.

Так, в частности, по этому контракту был установлен четкий срок службы - два года.

При этом обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях - не менее 12 месяцев.

Будущие операторы дронов будут проходить:

до 45 дней базовой подготовки;

до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов);

14 дней адаптационного курса.

"Как и в основной программе "Контракт 18-24", предусмотрена выплата 1 млн гривен, которая осуществляется в три этапа. Третий - по завершении контракта при условии наличия 12 месяцев непосредственного участия в боевых действиях", - объяснили украинцам.

В случае невыполнения условий контракта, выплата третьей части денежной помощи (500 тысяч гривен) рассчитывается по принципу 1/12 - за каждый месяц участия в боевых действиях.

После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Право на образование для молодых людей, которые присоединились к Силам обороны

В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск напомнили также, что Верховная Рада поддержала недавно законопроект (инициированный Министерством обороны Украины), который усиливает право на образование для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые присоединились к рядам Сил обороны:

или по контракту;

или по призыву во время мобилизации.

Согласно документу, молодым военнослужащим:

предоставляется право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;

гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы;

предоставляется право на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования.

Право на отсрочку для тех, кто отслужил "Контракт 18-24"

Сообщается также, что по инициативе МОУ Кабинет министров подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24".

"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", - объяснили в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Расширение категорий военных, которые будут иметь право получить миллион

Отмечается, что были также расширены категории военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн гривен.

Принятые изменения касаются тех, кто:

с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединился к армии;

служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава;

по состоянию на 13 февраля 2025 года имел не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

Уточняется, что эта норма распространяется на