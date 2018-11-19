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МЗС Фінляндії висловив послу РФ стурбованість через скандал із глушенням сигналу GPS

Новини » Політика    19.11.2018 - 12:36
МЗС Фінляндії висловив послу РФ стурбованість через скандал із глушенням сигналу GPS
Фото: навчання НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)

У МЗС очікують від РФ "відповідальної поведінки та подальшої інформації з цього питання"

Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії висловило послу РФ Павлу Кузнєцову стурбованість з приводу глушіння сигналу GPS під час навчань НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію міністерства в Twitter.

Зокрема, у відомстві зазначили, що очікують від Росії "відповідальної поведінки та подальшої інформації з цього питання".

"Фінляндію турбують загрози безпеки цивільної авіації, які могли бути викликані глушенням сигналу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, збій у роботі GPS фінські військовослужбовці зафіксували у заполярних районах Фінляндії 9 листопада.

Пізніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія.

13 листопада Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що з'явилися раніше відомості про те, що військові вважають РФ причетною до збоїв в роботі GPS, що спостерігалися на території країни в період навчань НАТО Trident Juncture.

16 листопада МЗС Фінляндії викликав посла Росії в Фінляндії Павла Кузнєцова через ситуацію із глушенням Росією сигналу GPS в ході навчань НАТО.

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