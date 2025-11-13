ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Мы мобилизуем 30 000 в месяц, но военные и партнеры просят больше, - Зеленский

Украина, Четверг 13 ноября 2025 15:43
UA EN RU
Мы мобилизуем 30 000 в месяц, но военные и партнеры просят больше, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения мобилизации, отметив, что это один из самых сложных вопросов для государства, армии и общества.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал интервью Bloomberg.

На вопрос журналиста об увеличении мобилизации из-за временных отступлений на фронте, глава государства пояснил: "Вопрос о людях является самым чувствительным и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров".

Зеленский подчеркнул, что численность украинской армии нельзя сравнивать с российской из-за разницы в масштабах стран. Он подчеркнул, что даже если военные просят мобилизовать больше людей, надо учитывать потребности общества: люди работают, платят налоги, а эти средства идут на оборону.

"Поэтому нужно найти баланс", - добавил президент.

По его словам, сейчас система мобилизации работает по решению армии, которая приняла призыв примерно 30 000 человек в месяц. Зеленский уточнил, что партнеры Украины поднимают этот вопрос, но они не находятся на поле боя и не сталкиваются с реалиями, с которыми сталкивается страна.

Мобилизация в Украине

Напомним, недавно Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 3 февраля 2026 года.

Это уже 17-е продление действия этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Подробно о том, кого могут мобилизовать - читайте в материале РБК-Украина.

В то же время, министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления количества личного состава и создания резервов.

По его словам, мобилизация в Украине происходит по плану и преимущественно проходит без скандалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Мобилизация в Украине
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт