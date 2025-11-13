Мы мобилизуем 30 000 в месяц, но военные и партнеры просят больше, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения мобилизации, отметив, что это один из самых сложных вопросов для государства, армии и общества.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал интервью Bloomberg.
На вопрос журналиста об увеличении мобилизации из-за временных отступлений на фронте, глава государства пояснил: "Вопрос о людях является самым чувствительным и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров".
Зеленский подчеркнул, что численность украинской армии нельзя сравнивать с российской из-за разницы в масштабах стран. Он подчеркнул, что даже если военные просят мобилизовать больше людей, надо учитывать потребности общества: люди работают, платят налоги, а эти средства идут на оборону.
"Поэтому нужно найти баланс", - добавил президент.
По его словам, сейчас система мобилизации работает по решению армии, которая приняла призыв примерно 30 000 человек в месяц. Зеленский уточнил, что партнеры Украины поднимают этот вопрос, но они не находятся на поле боя и не сталкиваются с реалиями, с которыми сталкивается страна.
Мобилизация в Украине
Напомним, недавно Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 3 февраля 2026 года.
Это уже 17-е продление действия этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Подробно о том, кого могут мобилизовать - читайте в материале РБК-Украина.
В то же время, министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления количества личного состава и создания резервов.
По его словам, мобилизация в Украине происходит по плану и преимущественно проходит без скандалов.