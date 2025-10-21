ua en ru
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки

Киев, Вторник 21 октября 2025 12:36
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки Фото: Рада поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 3 февраля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВРУ.

Таким образом, парламент проголосовал за два законопроекта №14128 и №14129.
Продление военного положения в Украине поддержали 317 народных избранников (1 против и 1 воздержался), а мобилизации - 315 (против - 1, а 2 - воздержались).

Голосование по фракциям

За продолжение военного положения:

  • "Слуга народа" - 199
  • "Европейская солидарность" - 21
  • "Батькивщина" - 14
  • "Платформа за жизнь и мир" - 17
  • "За будущее" - 10
  • "Голос" - 14
  • "Доверие" - 15
  • "Восстановление Украины" - 10

За продолжение общей мобилизации:

  • "Слуга народа" - 197
  • "Европейская солидарность" - 21
  • "Батькивщина" - 14
  • "Платформа за жизнь и мир" - 18
  • "За будущее" - 11
  • "Голос" - 15
  • "Доверие" - 14
  • "Восстановление Украины" -11

Это уже 17-е продление действия этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Теперь соответствующие документы должны подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

Мобилизация и военное положение в Украине

Мобилизация - это плановый перевод экономики и Вооруженных сил Украины на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она проводится для отражения внешней агрессии и обеспечения обороноспособности государства.

Виды мобилизации

Мобилизация может быть общей или частичной:

  • Общая охватывает всю территорию Украины.
  • Частичная осуществляется в отдельных регионах или может касаться отдельных секторов экономики, военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Организация и порядок проведения мобилизации определяются законом, актами президента Украины и Кабинета министров Украины.

Особый период

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях наступает особый период. В это время меняется режим работы экономики, органов власти, местного самоуправления, Вооруженных сил и других структур.

Мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения.

Обязанности граждан

В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, граждане обязаны защищать Отечество, его независимость и территориальную целостность. Во время мобилизации они должны:

  • появляться по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • проходить медицинский осмотр;
  • предоставлять здания, транспорт или другое имущество для нужд Вооруженных сил с последующим возмещением стоимости;
  • иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме;
  • сообщать об изменении персональных данных;
  • соблюдать требования действующего законодательства о воинском учете.

Кого могут мобилизовать

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в определенных случаях:

  • если они являются офицерами запаса;
  • если прошли срочную военную службу.

Другие граждане этой возрастной категории могут присоединиться к войску добровольно, заключив контракт.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства добровольно в военное время.

Как недавно рассказывал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, ежемесячно на военную службу в Украину прибывают около 30 тысяч граждан - как по мобилизации, так и через систему рекрутинга.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что нынешние темпы мобилизации являются достаточными для пополнения личного состава и формирования резервов.

По оценке главы Минобороны, около 90% процессов проходят в штатном порядке: граждане получают повестки, появляются в ТЦК, проходят необходимые процедуры и отправляются на подготовку. Резонансные случаи, по его словам, составляют лишь 5-10% от общего количества.

