Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 3 февраля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВРУ.
Таким образом, парламент проголосовал за два законопроекта №14128 и №14129.
Продление военного положения в Украине поддержали 317 народных избранников (1 против и 1 воздержался), а мобилизации - 315 (против - 1, а 2 - воздержались).
Голосование по фракциям
За продолжение военного положения:
- "Слуга народа" - 199
- "Европейская солидарность" - 21
- "Батькивщина" - 14
- "Платформа за жизнь и мир" - 17
- "За будущее" - 10
- "Голос" - 14
- "Доверие" - 15
- "Восстановление Украины" - 10
За продолжение общей мобилизации:
- "Слуга народа" - 197
- "Европейская солидарность" - 21
- "Батькивщина" - 14
- "Платформа за жизнь и мир" - 18
- "За будущее" - 11
- "Голос" - 15
- "Доверие" - 14
- "Восстановление Украины" -11
Это уже 17-е продление действия этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Теперь соответствующие документы должны подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.
Мобилизация и военное положение в Украине
Мобилизация - это плановый перевод экономики и Вооруженных сил Украины на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она проводится для отражения внешней агрессии и обеспечения обороноспособности государства.
Виды мобилизации
Мобилизация может быть общей или частичной:
- Общая охватывает всю территорию Украины.
- Частичная осуществляется в отдельных регионах или может касаться отдельных секторов экономики, военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.
Организация и порядок проведения мобилизации определяются законом, актами президента Украины и Кабинета министров Украины.
Особый период
С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях наступает особый период. В это время меняется режим работы экономики, органов власти, местного самоуправления, Вооруженных сил и других структур.
Мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения.
Обязанности граждан
В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, граждане обязаны защищать Отечество, его независимость и территориальную целостность. Во время мобилизации они должны:
- появляться по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- проходить медицинский осмотр;
- предоставлять здания, транспорт или другое имущество для нужд Вооруженных сил с последующим возмещением стоимости;
- иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме;
- сообщать об изменении персональных данных;
- соблюдать требования действующего законодательства о воинском учете.
Кого могут мобилизовать
Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.
Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в определенных случаях:
- если они являются офицерами запаса;
- если прошли срочную военную службу.
Другие граждане этой возрастной категории могут присоединиться к войску добровольно, заключив контракт.
Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства добровольно в военное время.
Как недавно рассказывал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, ежемесячно на военную службу в Украину прибывают около 30 тысяч граждан - как по мобилизации, так и через систему рекрутинга.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что нынешние темпы мобилизации являются достаточными для пополнения личного состава и формирования резервов.
По оценке главы Минобороны, около 90% процессов проходят в штатном порядке: граждане получают повестки, появляются в ТЦК, проходят необходимые процедуры и отправляются на подготовку. Резонансные случаи, по его словам, составляют лишь 5-10% от общего количества.