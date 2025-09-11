Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления количества личного состава и создания резервов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Шмыгаль заявил из интервью Sky News .

По его словам, уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев является абсолютно стабильным и имеет тенденцию к росту.

"Мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы", - пояснил Шмыгаль.

В то же время он отметил, что Россия покрывает свои потери, несмотря на то, что они в пять раз больше, чем в Украине.

"Они покрывают все эти потери, поэтому для них нет никаких проблем, а они потеряли 1 миллион человек с начала этой войны. Половина из них погибла. Поэтому они продолжают просто стрелять, сжигать своих людей в огне войны, не считая, сколько они потеряли. Поэтому это вызов и это проблема", - подчеркнул министр.