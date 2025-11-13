Ми мобілізуємо 30 000 на місяць, але військові та партнери просять більше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення мобілізації, зазначивши, що це одне з найскладніших питань для держави, армії та суспільства.

На запитання журналіста щодо збільшення мобілізації через тимчасові відступи на фронті, глава держави пояснив: "Питання про людей є найчутливішим і найскладнішим для мене, для солдатів, для людей, для суспільства і для партнерів".

Зеленський наголосив, що чисельність української армії не можна порівнювати з російською через різницю в масштабах країн. Він підкреслив, що навіть якщо військові просять мобілізувати більше людей, треба враховувати потреби суспільства: люди працюють, платять податки, а ці кошти йдуть на оборону.

"Тому потрібно знайти баланс", - додав президент.

За його словами, зараз система мобілізації працює за рішенням армії, яка ухвалила призов приблизно 30 000 осіб на місяць. Зеленський уточнив, що партнери України піднімають це питання, але вони не перебувають на полі бою і не стикаються з реаліями, з якими зіштовхується країна.