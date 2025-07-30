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Мобилизация в Украине на 90% проходит без скандальных случаев, - Шмыгаль

Киев, Среда 30 июля 2025 17:20
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Мобилизация в Украине на 90% проходит без скандальных случаев, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине мобилизация почти всегда проходит без скандалов. Резонансных случаев - только 5-10%.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью для BBC News Украина заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Глава Минобороны подчеркнул, что по состоянию на сегодня мобилизация продолжается по плану.

"Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и уезжают в учебные центры", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в медиа всегда появляется "тот небольшой, скандальный процент", и это играет против Украины, ее независимости и национальной безопасности. В сети создается видимость, что всю мобилизацию отражают только "5-10% скандала".

Также Шмыгаль, комментируя мнение о классовом расслоении в контексте мобилизации, обратил внимание на то, что в армии есть как бизнесмены, так и люди из сел.

"Армия - это отражение украинского общества. У меня пока нет результатов каких-то исследований, я это говорю интуитивно. Но я просто не хочу, чтобы мы жили в русской пропаганде и мифах", - рассказал министр.

Он добавил, что мобилизация - это сложный процесс, поэтому это конституционная обязанность каждого гражданина.

"Войну никто не любит. И украинцы не начинали эту войну, мы хотим жить в мирной стране. Но это право жить в мирной стране мы должны отстоять", - отметил глава Минобороны.

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается мобилизация. Она предусматривает призыв военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, признанных годными к службе.

С апреля 2024 года минимальный возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а граждане от 18 до 25 лет могут служить лишь добровольно. Также для них предусмотрена возможность подписать "Контракт 18-24", который предусматривает вознаграждение в размере 1 млн гривен.

Избиение мужчины в Кривом Роге

Напомним, 27 июля стало известно, что в Кривом Роге сотрудник ТЦК мог избить мужчину.

Украинские правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

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Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Война в Украине Мобилизация в Украине
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