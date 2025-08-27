Глава ЕП: нужно быть реалистами и готовыми ввести новые санкции против России

Глава Европарламента Роберта Метсола выразила надежду, что война в Украине будет окончена. В то же время она призвала быть готовыми ввести новые санкции против РФ, если мира не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rainews.

В частности, Метсола позитивно оценила встречу европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась 18 августа. Она считает хорошим тот факт, что представители ЕС поддержали глав двух государств.

"Мы продолжаем надеяться на решение (по завершению войны - ред.), но мы должны быть реалистами, мы должны быть готовы к введению новых санкций. Европейский парламент полностью един в том, что безопасность Украины - это безопасность Европы", - добавила Метсолла.

Говоря о риске потери значимости Европы, политик отметила, что Европарламент "всегда выступает за перемены". Она подчернула, если изменений не будет, тогда есть риск "стать неактуальными".

"Если мы не изменимся, мы рискуем стать неактуальными. Европа не была зрителем, она должна быть лидером. Мы должны иметь смелость принимать решения сообща и сплоченно, и никогда не забывать, что без Европы у нас ничего нет", - подытожила Метсола.