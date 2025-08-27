Глава ЕП: нужно быть реалистами и готовыми ввести новые санкции против России
Глава Европарламента Роберта Метсола выразила надежду, что война в Украине будет окончена. В то же время она призвала быть готовыми ввести новые санкции против РФ, если мира не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rainews.
В частности, Метсола позитивно оценила встречу европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась 18 августа. Она считает хорошим тот факт, что представители ЕС поддержали глав двух государств.
"Мы продолжаем надеяться на решение (по завершению войны - ред.), но мы должны быть реалистами, мы должны быть готовы к введению новых санкций. Европейский парламент полностью един в том, что безопасность Украины - это безопасность Европы", - добавила Метсолла.
Говоря о риске потери значимости Европы, политик отметила, что Европарламент "всегда выступает за перемены". Она подчернула, если изменений не будет, тогда есть риск "стать неактуальными".
"Если мы не изменимся, мы рискуем стать неактуальными. Европа не была зрителем, она должна быть лидером. Мы должны иметь смелость принимать решения сообща и сплоченно, и никогда не забывать, что без Европы у нас ничего нет", - подытожила Метсола.
Экономическое давление на Россию
Как сообщают СМИ, Евросоюз уже подготовил 19-ый пакет санкций против РФ, который предусматривает существенные ограничения на продажу российских энергоносителей. Также санкции коснутся так называемого "теневого флота" и компаний, помогающих Москве обходить ограничения.
При этом в Европе утверждают, что главный удар по РФ должны нанести США в случае отсутствия прогресса по мирным переговорам с Украиной.
Трамп в свою очередь заявил 27 августа, что у него есть "очень серьезный план по давлению на РФ". Лидер США отметил, что речь идет именно об экономическом давлении, поскольку он не хочет допустить мировой войны.
Как известно, после трехчасового саммита Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 16 августа, международное внимание переместилось в Вашингтон. В американской столице произошла встреча Трампа с Зеленским при участии европейских лидеров, главной темой которой стали гарантии безопасности для Украины, мирные переговоры с РФ, и в целом - завершение войны.
Сейчас на повестке дня вопрос о том, будет ли встреча Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Ведь после Вашингтона Трамп анонсировал, что начал готовить двухстороннюю встречу, после которой будет трехсторонняя. В частности, по словам Трампа, Путин обещал встретится с Зеленским, но судя по заявлениям Москвы, это не так.
Зеленский в свою очередь заявил на днях, что Россия делает все, чтобы мирные переговоры не состоялись.