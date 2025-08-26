ЕС готовит 19-й пакет санкций против России, а США "держат" решающий удар, - Politico

Европейский Союз разрабатывает новые меры для ослабления военной экономики России, но уже осознает, что главное влияние в этой сфере имеют США, а не Брюссель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам четырех европейских дипломатов издания, последний раунд санкций не предусматривает существенных новых ограничений на продажу энергоносителей, финансирующих войну Москвы против Украины.

19-й пакет санкций, который должен быть представлен в следующем месяце, направлен на "теневой флот" и компании, помогающие России обходить ограничения.

Наиболее болезненными для Москвы будут вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США.

Диктатор России Владимир Путин начал переговоры с Дональдом Трампом после того, как Вашингтон ввел высокие тарифы против Индии за покупку российской нефти. Следующим шагом могут стать ограничения торговли с Китаем.

Трамп намекнул на возможные "масштабные санкции или массовые тарифы", если Москва не поддержит мирные переговоры.

Давление на Россию

Как пишет издание, ЕС, тем временем, уже принял ряд ограничений: установлена нижняя цена на российскую нефть, запрещен импорт топлива из российской сырой нефти и внесены в черный список компании, связанные с "Северным потоком".

Однако, как отмечают эксперты, блок имеет ограниченные возможности для дальнейшего давления на Москву.

Вторичные санкции США могут еще больше обострить экономические проблемы Кремля, однако Москва пока не воспринимает их как серьезную угрозу.

Среди других мер обсуждается ограничение свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, что усложнит деятельность разведки РФ в Европе.

Министры иностранных дел ЕС встретятся на неформальном саммите, чтобы обсудить экономические ограничения против России.

Дипломаты уверены, что смогут оказать давление на Венгрию и Словакию, чтобы они оказали единодушную поддержку 19-му пакету санкций.

"Просто посмотрите, что произошло последние 18 раз", - отметил один из посланников.