Трамп о давлении на Путина: есть очень серьезный план, но я хочу достичь мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть очень серьезный план по давлению на РФ. Однако все же надеется завершить войну в Украине.

Во время разговора с журналистами Трампа спросили, каковы последствия того, что глава Кремля Владимир Путин не согласился на его условия после саммита на Аляске. И кроме того, можно ли сказать, что руководитель РФ снова под давлением. На это Трамп сказал следующее:

"Я хочу, чтобы эта сделка была завершена. У меня есть очень серьезный план, если придется его применить, но мое главное желание - положить этому конец", - заявил президент США.

По мнению Трампа, Путин во многих аспектах готов, однако по его словам, бывает так, что глава Кремля готов, а президент Украины Владимир Зеленский якобы нет.

"Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?". Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось", - заявил Трамп.

В то же время американский лидер добавил, что США имеют экономические санкции. Он подчеркнул, что речь идет именно об экономическом давлении, потому что он не хочет довести ситуацию до мировой войны.