Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики

Главное: Усиление обстрелов металлургических заводов . В результате вражеских атак уже остановилась "Запорожсталь" и "Каметсталь", в общей сложности под удар попали четыре предприятия.

. В результате вражеских атак уже остановилась "Запорожсталь" и "Каметсталь", в общей сложности под удар попали четыре предприятия. Кризис в горно-металлургическом комплексе . Из-за остановки портов и роста логистических расходов производство стали в августе упало в 2 раза.

. Из-за остановки портов и роста логистических расходов производство стали в августе упало в 2 раза. Поддержка отрасли . Правительство должно сделать ряд внутренних шагов (страхование, кредитование, антидемпинговое расследование) и расширить доступ украинской металлопродукции на рынок ЕС.

. Правительство должно сделать ряд внутренних шагов (страхование, кредитование, антидемпинговое расследование) и расширить доступ украинской металлопродукции на рынок ЕС. Стабилизация тарифов "Укрзализныци" . Этот вопрос является приоритетным, для его решения необходимо задействовать помощь от международных партнеров.

. Этот вопрос является приоритетным, для его решения необходимо задействовать помощь от международных партнеров. Текущие инициативы правительства . Минэкономики работает над улучшением условий углеродного налога и готовит программу страхования военных рисков для промышленности.

. Минэкономики работает над улучшением условий углеродного налога и готовит программу страхования военных рисков для промышленности. Постановление Кабмина для металлургов. Правительство должно принять отдельный документ, который задаст рамку для спасения отрасли и придаст уверенности инвесторам.

Идеальный шторм для металлургии

В течение августа-сентября Россия значительно усилила атаки на металлургические предприятия Украины. В августе было совершено две атаки на "Запорожсталь" (входит в состав группы "Метинвест").

После повторного удара баллистическими ракетами, произошедшего 27 августа, предприятие вынужденно остановило работу. В результате обеих атак погибли сотрудники предприятия, более 20 человек получили ранения, были повреждены энергетическая, транспортная инфраструктура, а также доменное и коксохимическое производство.

В середине прошлого месяца россияне атаковали крупнейшее металлургическое предприятие Украины – "ArcelorMittal Кривой Рог". В результате атаки погибли два человека, 13 работников и сотрудников подрядных организаций получили ранения, предприятие частично остановило работу.

12 сентября россияне снова нанесли баллистические удары по "Запорожстали" и предприятию в Кривом Роге. Таким образом, враг оставил или ограничил работу двух заводов, которые вместе производят более 70% украинской стали.

В начале сентября россияне атаковали "Каметсталь" (г. Каменское, Днепропетровская область, входит в структуру "Метинвеста"), также были погибшие и раненые сотрудники, повреждено аглодоменное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура, комбинат полностью остановил работу.

В ночь на 5 сентября атаке также подвергся Днепровский металлургический завод, входящий в состав группы DCH Александра Ярославского. В этом случае обошлось без жертв, но были повреждены административные и промышленные объекты предприятия.

"На сегодняшний день, по публичным данным, полностью остановили работу "Запорожсталь" и "Каметсталь", – комментирует РБК-Украина аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко.

В августе-сентябре россияне нанесли удары по " Запорожстали " (фото: пресс-центр предприятия)

В структуре "Метинвеста" сейчас работают только Центральный и Северный горно-обогатительные комбинаты (на 50% мощности). Южный ГОК остановлен из-за блокады портов, Ингулецкий комбинат был законсервирован еще раньше из-за высокой стоимости электроэнергии, рассказал в интервью для издания Forbes операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Еще до начала новой волны ударов, в конце июля остановился экспорт железной руды и металлопродукции через порты Большой Одессы (Черноморск, Одесса и порт "Южный"). После этого отрасль начала настраивать альтернативную логистику – это железнодорожные маршруты через западную границу Украины, экспорт через порты на реке Дунай и автомобильные поставки.

"Альтернативные маршруты могут вывезти максимум 50% той продукции, которую отправляли через порты Большой Одессы", – говорит Глущенко и добавляет, что за доступные мощности металлургам приходится конкурировать с аграриями. Поэтому, скорее всего, пропускная способность альтернативных маршрутов будет еще меньше.

К обстрелам и блокаде моря нужно добавить повышение тарифа "Укрзализныци", высокую стоимость электроэнергии, квоты и углеродный налог (англ. CBAM – carbon border adjustment mechanism) для доступа на рынок ЕС.

"Украинский горно-металлургический комплекс сейчас находится в состоянии идеального шторма", – говорит РБК-Украина народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Как следствие, в августе производство стали и металлопроката снизилось в 2 раза по сравнению с августом 2025 года – до 277 и 270 тысяч тонн соответственно, свидетельствуют данные профильной ассоциации "Укрметаллургпром".

За 15 дней сентября экспорт железной руды и черных металлов по железной дороге сократился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили РБК-Украина в пресс-центре "Укрзализныци".

Такое сокращение производственных показателей ГМК вызывает тревогу, ведь этот сектор экономики в прошлом году сформировал 6% ВВП, 13% всех валютных поступлений и 2,5 млрд долларов отчислений в бюджеты, сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды.

В течение января-июля госбюджет получил от отраслей "Добыча железных руд", "Металлургическое производство" и "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" 27 млрд гривен, добавили в Государственной налоговой службе.

Фото: Горно-металлургический комплекс является одним из основных экспортеров Украины (инфографика РБК-Украина)

Кризис в металлургии затрагивает и другие отрасли, уменьшает поступления в государственный и местные бюджеты. "Для последних удар будет ощутим еще и потому, что часть предприятий является градообразующими. Их работа очень сильно влияет на всю экономику соответствующей общины, возможность содержать социальную инфраструктуру и занятость", – комментирует РБК-Украина народный депутат, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Спасительные меры для ГМК

Собеседник напомнил, что в законодательстве уже есть нормы для поддержки пострадавшего бизнеса. Такие компании, по решению Министерства финансов, могут получить отсрочку уплаты налогов.

Комментируя новые инициативы, Гетманцев предлагает расширить правительственную программу доступного кредитования "5-7-9" на крупную промышленность. "Пострадавший крупный бизнес просит предоставить ему доступ к этой программе, я с ним согласен", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Правительство должно позаботиться об обеспечении металлургов государственными гарантиями, которые будут выступать обеспечением их кредитов. В результате обстрелов компании потеряли много недвижимости, которая ранее была залогом по банковским кредитам, и теперь государство должно предоставить ей замену, добавляет парламентарий.

Необходимо увеличить финансирование госпрограммы страхования военных рисков с 1 млрд гривен (бюджет 2026 года) до 10-30 млрд гривен, считает Гетманцев. Тогда эта программа сможет страховать имущество металлургических предприятий, так как нынешний лимит на одну компанию (до 30 млн гривен) – явно слишком мал для проектов горно-металлургического комплекса.

Собеседник также обращает внимание на необходимость расширения поддержки экспортеров и программ Национального института развития, предоставляющего финансовые инструменты для пострадавшего бизнеса.

В первую очередь нужно возобновить переговоры с ЕС относительно ослабления для Украины условий применения углеродного налога (CBAM) и расширения или отмены квот, говорит Дмитрий Кисилевский.

"Это нужно было сделать еще "позавчера", – поддерживает его мнение исполнительный директор Федерации металлургов Сергей Биленький.

Европейский рынок является приоритетным для украинских металлургов. На поставки в ЕС в первом полугодии этого года пришлось 48% всего экспорта ГМК, сообщили в Минэкономики.

Фото: Европа и Азия – это крупнейшие покупатели украинского железорудного сырья и металлопродукции (инфографика РБК-Украина)

Кисилевский предлагает отсрочить CBAM для Украины по крайней мере до конца военного положения плюс один год, а квоты на поставку украинской продукции нужно вернуть до уровня прошлого года.

Также в Брюсселе необходимо обсудить снижение стоимости транзита через территорию ЕС. Это объясняется тем, что альтернативные маршруты значительно дороже портов Черного моря.

"Логистика для некоторых грузов уже подорожала вдвое. В частности, это касается перевозки окатышей – логистика через европейские порты стоит 50-60 долларов за тонну, что делает поставки невыгодными", – комментирует аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Следует возобновить "Пути солидарности" – транспортные коридоры со сниженной стоимостью их использования, обеспечивающие транзит украинской продукции через ЕС на мировой рынок.

"Брюссель может заложить 25-30 евро на тонну компенсации для европейских транспортных компаний", – говорит президент отраслевого объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Собеседники издания сходятся во мнении, что необходимо развивать длинные двусторонние договоры на поставку электроэнергии. В результате первых аукционов, состоявшихся в июле, преимущественными покупателями объемов от государственной генерации стали трейдеры, вместо конечных промышленных потребителей. Поэтому в дальнейшем механизм этих торгов должен быть усовершенствован, считает Кисилевский.

Болезненным для отрасли остается присутствие на внутреннем рынке металлопродукции из Турции и Китая.

"Сейчас поступает много импорта из Турции, которая перекатывает российские слябы (большие железные плиты, полуфабрикат - ред.) и заготовку. Мы фактически завозим российский металл в виде металлической продукции", – говорит Каленков и добавляет, что Китай имеет доступ к дешевым российским энергоресурсам.

Собеседник предлагает предварительно применить антидемпинговые пошлины на турецкую, китайскую продукцию и начать торговое расследование – почему эти поставщики могут предлагать низкие цены. Это необходимо для защиты внутреннего рынка, который остается важным источником сбыта для украинских металлургов.

Эксперты предлагают воздержаться от дальнейшего повышения тарифов энергетических компаний – "Укрэнерго", облэнерго и ускорить возврат со стороны государства долгов перед металлургическими компаниями, например, возмещение НДС. Наиболее востребованной мерой остается открытие моря, ведь альтернативная логистика не может полностью заменить глубоководные порты Большой Одессы.

В восстановлении торгового судоходства в Черном море заинтересована и сама Россия, ведь Силы обороны Украины успешно ограничивают морской экспорт ее пшеницы, нефти и нефтепродуктов.

Переговоры с агрессором относительно взаимного разблокирования морских торговых путей в Черном море возможны в октябре, сообщил источник РБК-Украина в Кабмине. Российская сторона хочет провести выборы в Государственную думу (18-20 сентября) и только после этого поднимать вопросы, которые могут потребовать шагов навстречу Украине, добавил собеседник.

Стоимость железнодорожной логистики

Очень ощутимым для металлургической отрасли стало повышение с 1 августа на 30% тарифов на транспортировку грузов по железной дороге. В ассоциации "Укрметаллургпром" предлагают обратиться к международным партнерам и найти средства для "Укрзализныци".

Эта компенсация позволит снизить железнодорожные тарифы для тех предприятий, которые ранее пользовались морским маршрутом и вынужденно увеличили экспорт через железнодорожные переходы на западной границе Украины.

"Можно было бы дать 30%-ную скидку на железнодорожные перевозки для тех компаний, которые возили свою продукцию морем", – говорит Каленков.

Рост тарифов "Укрзализныци" отразился на металлургической отрасли, которая очень зависит от железнодорожной логистики (фото: Getty Images)

Его мнение поддерживает исполнительный директор "Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции" Сергей Кудрявцев, который предлагает сделать такой дисконт временным (на период блокирования моря) и применить его к пострадавшим предприятиям.

Пока не будет восстановлен морской коридор, необходимо хотя бы воздержаться от дальнейшего повышения стоимости железнодорожных перевозок, считает Дмитрий Кисилевский.

В Минэкономики откровенно говорят, что в бюджете средств для компенсации "Укрзализныце" нет, а 30%-ное повышение тарифа позволило выровнять ее финансовое состояние. Благодаря этому повышению транспортная компания должна закончить 2026 год с финансовым результатом минус 0,1 млрд гривен. Это приемлемый показатель для предприятия, которое в 2024 и 2025 годах получило 2,7 и 7,5 млрд гривен убытка соответственно.

В этом году из резервного фонда бюджета железнодорожному оператору было выделено 16 млрд гривен, сообщал министр агрополитики Тарас Высоцкий. Таким образом, для снижения или стабилизации железнодорожных тарифов действительно нужен внешний финансовый источник.

Помимо тарифа, "Укрзализныця" должна работать над расширением "узких мест" приграничных железнодорожных переходов, добавляет Сергей Биленький.

Инициативы правительства

Минэкономики собирает фактические данные по выбросам углекислого газа промышленными предприятиями. В диалоге с Еврокомиссией это позволит пересмотреть дефолтные значения – количество выбросов для предприятий, не имеющих фактических данных, и привести их к реальным значениям. Этот шаг должен смягчить действие углеродной пошлины.

В правительстве также работают над верификацией выбросов – проверкой подлинности показателей, предоставляемых промышленностью. Это даст возможность использовать не дефолтные, а фактические значения в дальнейшем, сообщили РБК-Украина в Минэкономики.

Украинская металлургическая продукция нуждается в более широком доступе к европейскому рынку и отсрочке карбоновой пошлины (фото: Getty Images)

Ведомство направило в Еврокомиссию позицию о том, что Украина должна быть исключена из механизма, ограничивающего импорт стали в ЕС, и разделяет мнение о необходимости пересмотреть европейские квоты. "В настоящее время диалог с Еврокомиссией продолжается", – добавили в Минэкономики.

На пятый год полномасштабной войны в Украине все еще нет программы страхования военных рисков для крупных промышленных проектов. Этот факт 15 сентября на мероприятии Европейской Бизнес Ассоциации признал министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко. Чтобы создать такой инструмент, государство предлагает повысить НДС на 1% (до 21%), получить от этого около 1 млрд долларов и еще 1-2 млрд долларов попросить у международных партнеров. На эти средства со следующего года планируется запустить страхование имущества компаний с лимитом покрытия до 10 млн долларов.

Вариант выделения из бюджета отдельных средств для поддержки металлургии является маловероятным на фоне общих проблем с бюджетом, сообщают источники издания в правительстве.

Необходимость отдельного постановления правительства

Глубина и обширность проблем металлургической отрасли требуют от правительства не точечных инициатив, а пакетного решения – постановления, которое создаст рамку для многих органов исполнительной власти, причастных к этому процессу, говорят в отрасли.

Например, Министерство энергетики и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должны проработать вопросы стоимости и доступности электроэнергии для промышленности, МИД и Минэкономики – провести переговоры с ЕС относительно квот, углеродного налога и доступа металлургических компаний к европейским фондам восстановления.

"Ни один отдельный орган не может решить комплекс проблем. Без единого документа с определенными ответственными и сроками каждый вопрос рассматривается изолированно и, как следствие, "зависает", – говорят представители "ArcelorMittal Кривой Рог".

Правительственное постановление даст сигнал инвесторам, кредиторам и международным партнерам, что государство определяет проблему отрасли как стратегическую. При отсутствии такого документа часто в переговорах с ЕС может звучать мнение, что Украина сама не считает поддержку металлургии приоритетом. "Формализованная правительственная позиция снимает этот аргумент", – объясняют представители компании.

Фото: Комплексный правительственный документ даст сигнал инвесторам и задаст рамку дальнейших действий для исполнительной власти (инфографика РБК-Украина)

Документ должен содержать положение о запуске переговоров с Еврокомиссией о расширенном доступе украинской металлопродукции на европейский рынок, о начале антидемпинговых расследований поставок на внутренний рынок из Китая и Турции, предлагает гендиректор "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Постановление должно предусматривать стабилизацию тарифов "Укрзализныци" и другой логистики, определять специальные условия бронирования для работников металлургической отрасли, чтобы сохранить ее кадровый потенциал. Важно продолжить практику заключения долгосрочных договоров на покупку электроэнергии у генерации, но определить четкий приоритет – первоочередное обеспечение промышленных предприятий.

В законодательстве необходимо заменить критерий гражданства конечного бенефициара компании на критерий отсутствия у него связей со страной-агрессором, а также пересмотреть кредитные лимиты Фонда декарбонизации, чтобы они соответствовали размеру потребностей промышленности.

"Это даст возможность разблокировать промышленным компаниям доступ к инструментам декарбонизации для восстановления после атак", – добавил Мауро Лонгобардо.

К перечню мер можно добавить введение статуса "пострадавшего предприятия" именно для металлургических компаний. Однако это будет иметь смысл только при наличии конкретных механизмов поддержки, поэтому именно они должны быть приоритетом правительства на сегодняшний день, подчеркивает Кисилевский.

Из-за военных и экономических факторов сегодня украинская металлургия попала в глубокий кризис. Учитывая важность сектора для национальной экономики и обширность его проблем, правительство должно предложить комплекс мер и объединить их в одном документе. Постановление Кабмина должно задать рамку для всего государственного аппарата, который должен защитить интересы металлургов как на внутреннем рынке, так и на международной арене.

Наряду с экономической политикой, государственным приоритетом должна оставаться физическая защита объектов, постоянное усиление ПВО для противодействия атакам с воздуха. Отдельного внимания в этом вопросе требует безопасность крупных промышленных комплексов. Бизнес должен быть уверен в физической защите его активов, без ее обеспечения – новые инвестиции и экономические стимулы теряют смысл.

Вопросы – Ответы (FAQ):

– Какие металлургические заводы пострадали от российских атак?

– В августе-сентябре атакам подверглись "Запорожсталь", "ArcelorMittal Кривой Рог", "Каметсталь" и Днепровский металлургический завод. В результате ударов были погибшие и раненые сотрудники, повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура.

– Насколько упало производство стали?

– В августе производство стали в Украине сократилось вдвое по сравнению с августом 2025 года – до 277 тыс. тонн. Производство металлопроката также снизилось вдвое – до 270 тыс. тонн.

– Какие логистические проблемы возникли у металлургов?

– В конце июля прекратился экспорт через порты Черного моря, а с начала августа стоимость железнодорожных перевозок выросла на 30%. Альтернативная логистика через западные железнодорожные переходы, порты Дуная и автотранспорт может обеспечить лишь до 50% экспорта морем и является более дорогой.

– Какие меры должно применить правительство для поддержки горно-металлургического комплекса?

– Необходимо расширить программу льготного кредитования на крупные промышленные проекты, предоставить государственные гарантии для кредитов металлургов, устранить или увеличить квоты для украинских компаний на рынке ЕС, отсрочить углеродный налог.

Крайне важно решить логистические проблемы – снизить стоимость транзита украинских товаров через территорию ЕС, снизить (не допустить роста) тарифы "Укрзализныци" и восстановить работу портов Черного моря. Последняя опция зависит от переговоров с Россией.

– Какие шаги уже делает правительство?

– Минэкономики проводит работу, чтобы смягчить условия углеродной пошлины, ведет диалог с Еврокомиссией относительно устранения ограничений для украинской металлопродукции и руды. Ведомство разрабатывает программу страхования военных рисков, которая сможет покрывать масштаб убытков промышленных предприятий.

– Почему необходимо отдельное постановление правительства, что оно должно включать?

– Постановление Кабмина задаст рамку работы для всего государственного аппарата, даст позитивный сигнал инвесторам и поднимет приоритет решения проблем металлургической отрасли.

Документ должен предусматривать расширенный доступ к рынку ЕС, антидемпинговые расследования против турецких и китайских поставщиков, стабилизацию железнодорожных тарифов, специальные условия бронирования металлургов и возможность приобрести электроэнергию у генерации по доступной цене.