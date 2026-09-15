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Денег в бюджете мало. С сегодняшнего дня в Украине финансируют только 3 сферы, - нардеп

20:01 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Денег в бюджете мало. С сегодняшнего дня в Украине финансируют только 3 сферы, - нардеп Иллюстративное фото: Украина снова столкнулась с бюджетным кризисом (Getty Images)
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Бюджетный кризис в Украине не позволяет финансировать все необходимые статьи расходов. Сейчас деньги есть только на самые необходимые сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк в Telegram.

Бюджетный кризис в Украине

По словам нардепа, с 15 сентября в Украине финансируются только три сферы:

  • социальные расходы,
  • зарплаты бюджетникам,
  • содержание военных.

Василевская-Смаглюк говорит, что денег в бюджете мало.

"Посмотрим, что Верховная Рада наголосует завтра с международных требований: посылки, секютеризация. SEPA (Единая зона платежей в евро - ред.) в повестке дня нет", сообщила она.

По ее мнению, нардепы опасаются "невинного реестра банковских счетов и сейфов".

"Особенно учитывая, что все в этой стране друг о друге все знают, особенно, где деньги лежат, и один за другим следят", - уверена она.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 миллиарда долларов международного финансирования. Нардепам нужно успеть вовремя принять необходимые законопроекты.

Также сообщалось, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил о необходимости дополнительного финансирования на 27 миллиардов долларов для ВСУ. Кабмин рассматривает несколько вариантов привлечения необходимых денег.

Кроме того, решить эту проблему нужно в течение сентября, чтобы в октябре Силы обороны не столкнулись с серьезной нехваткой средств.

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