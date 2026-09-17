ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Кабмин расширил программу страхования бизнеса от войны: что изменилось

15:35 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Кабмин расширил программу страхования бизнеса от войны: что изменилось Иллюстративное фото: Кабмин расширил программу страхования бизнеса от войны (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кабинет министров Украины расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам Корецкого, в проекте бюджета на следующий год правительство предусмотрело отдельную статью на страхование военных рисков.

Но бизнес нуждается в поддержке уже сегодня, поэтому было принято решение расширить действующую программу.

Что изменилось:

  1. Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска.
  2. Расширили список имущества, за повреждение или уничтожение которого можно получить компенсацию. В частности, включили горючее и транспорт для его перевозки и хранения. В перечень также добавили сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы.
  3. Правительство увеличило максимальную компенсацию страховой премии с 3 до 5 млн гривен в год для одного предприятия. Этот механизм теперь распространяется на арендуемое имущество и упрощает требования к договорам страхования.

Кроме того, на этой неделе правительство расширило государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Льготные кредиты теперь можно будет привлекать, в частности для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, а также для пополнения оборотного капитала оптовой и розничной торговли.

Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный лимит для группы связанных компаний - 1 млрд гривен.

"Мы принимаем эти решения в условиях ограниченного финансового ресурса. Но поддержка предпринимателей необходима, чтобы украинский бизнес мог продолжать работу, сохранять рабочие места и платить налоги", - отметил премьер.

Компенсации для бизнеса

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров рассматривает изменения в механизм частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий от военных рисков.

По словам министра экономики Александра Кравченко, из-за российских ударов украинский бизнес может понести убытки на 10 млрд долларов.

Также в Кабмине рассматривают возможность создания специального страхового фонда для помощи бизнесу, страдающему от атак России. Для его наполнения планируется, в частности, повысить размер НДС.

Вероятное повышение НДС уже заложено в проект государственного бюджета на 2027 год. Правительство предлагает повысить налог до 21%, но для этого придется изменять законодательство.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Сергей Корецкий Бизнес Война в Украине
Новости
Китай не нейтрален в войне: Зеленский сделал заявление
Китай не нейтрален в войне: Зеленский сделал заявление
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья