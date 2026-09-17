Кабмин расширил программу страхования бизнеса от войны: что изменилось
Кабинет министров Украины расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам Корецкого, в проекте бюджета на следующий год правительство предусмотрело отдельную статью на страхование военных рисков.
Но бизнес нуждается в поддержке уже сегодня, поэтому было принято решение расширить действующую программу.
Что изменилось:
- Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска.
- Расширили список имущества, за повреждение или уничтожение которого можно получить компенсацию. В частности, включили горючее и транспорт для его перевозки и хранения. В перечень также добавили сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы.
- Правительство увеличило максимальную компенсацию страховой премии с 3 до 5 млн гривен в год для одного предприятия. Этот механизм теперь распространяется на арендуемое имущество и упрощает требования к договорам страхования.
Кроме того, на этой неделе правительство расширило государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.
Льготные кредиты теперь можно будет привлекать, в частности для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, а также для пополнения оборотного капитала оптовой и розничной торговли.
Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный лимит для группы связанных компаний - 1 млрд гривен.
"Мы принимаем эти решения в условиях ограниченного финансового ресурса. Но поддержка предпринимателей необходима, чтобы украинский бизнес мог продолжать работу, сохранять рабочие места и платить налоги", - отметил премьер.
Компенсации для бизнеса
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров рассматривает изменения в механизм частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий от военных рисков.
По словам министра экономики Александра Кравченко, из-за российских ударов украинский бизнес может понести убытки на 10 млрд долларов.
Также в Кабмине рассматривают возможность создания специального страхового фонда для помощи бизнесу, страдающему от атак России. Для его наполнения планируется, в частности, повысить размер НДС.
Вероятное повышение НДС уже заложено в проект государственного бюджета на 2027 год. Правительство предлагает повысить налог до 21%, но для этого придется изменять законодательство.