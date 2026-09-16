Металлургия Украины на грани: "Метинвест" заявил о потере "запаса прочности"

Украинская металлургия в критической ситуации из-за ударов РФ по предприятиям, блокады портов, дорогостоящей логистики, высоких цен на электроэнергию и ограничений ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление операционного директора Группы "Метинвест" Александра Мироненко в интервью Forbes Ukraine.

Как сейчас работают предприятия "Метинвеста"

Запаса финансовой устойчивости, который помог компаниям пройти первые годы войны, практически не осталось.

"В 2022-2023 годах у компании был запас прочности, созданный в довоенные годы. Сегодня запаса прочности уже нет. Не только у нас, ни у одной компании. Без государственной поддержки, без помощи иностранных партнеров мы просто не выплывем", - говорит Мироненко.

Как он рассказал, из украинских активов "Метинвеста" сейчас работают только Центральный и Северный ГОК, и те - примерно на 50% мощности.

Южный ГОК простаивает из-за закрытия портов, Ингулецкий ГОК законсервирован из-за высокой стоимости электроэнергии. На фоне кризиса компания обязана готовить сокращение затрат и персонала, прежде всего административного.

"Запорожсталь" и "Каметсталь" восстанавливаются после августовских и сентябрьских атак. Из-за обстрелов компания потеряла 13 человек, более 40 были ранены. Сроки полного восстановления производства пока не известны.

Главные проблемы металлургии

Кризис, по словам Мироненко, уже вышел за пределы отдельной компании: без портов, доступной логистики, поддержки государства и партнеров украинская металлургия рискует потерять значительную часть производственного потенциала.

Одной из главных проблем отрасли Мироненко называет блокаду портов. Без восстановления морского экспорта даже отстроенные предприятия не смогут работать по полной.

Только с экспорта железорудной продукции через порты выпало около 1,5 млн тонн в месяц, говорит он; кроме того, после потери собственной сырьевой базы компания импортирует около 250 тыс. тонн коксующегося угля ежемесячно, а переориентация через Польшу и Констанцу повысила логистику на 50-60%.

Из-за блокады портов ЕС фактически остался главным доступным внешним рынком, но там действуют квоты и CBAM - по словам Мироненко, квоты позволяют экспортировать лишь около половины прошлогоднего объема. При этом всего за год себестоимость производства "Метинвеста" выросла примерно на 30% - преимущественно из-за логистики и электроэнергии.

Мироненко считает, что государство должно создать для промышленности механизмы восстановления после российских ударов, подобные действующим для других украинских отраслей.

"Если для энергетики есть фонды, которые предусматривают определенное финансирование на восстановление после ударов, то для металлургов или для других отраслей таких фондов нет вообще, и никто их не обсуждает", - говорит он.

"Подобные фонды должны быть, потому что металлургия - это крупная экспортоориентированная отрасль, которая всегда надежно уплачивала налоги", - подчеркнул операционный директор Группы "Метинвест".