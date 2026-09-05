Пять погибших. Россия нанесла сокрушительный удар по металлургическому гиганту "Каметсталь"

В ночь на 5 сентября Россия нанесла баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Последствия атаки РФ

В результате атаки погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения. Предприятие полностью остановило производственные процессы.

Среди погибших - четверо работников "Каметстали" и один работник подрядной организации. Еще четверо сотрудников получили ранения разной степени тяжести и находятся под наблюдением врачей. С момента объявления воздушной тревоги до удара прошло всего несколько минут, поэтому не все работники успели добраться до укрытий.

"На территории "Каметстали" не было никаких военных целей, военной техники или военного производства. Здесь работали исключительно гражданские люди", - заявил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Что известно о повреждении комбината

В результате удара были повреждены аглодоменное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура комбината. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

После разбора завалов, специалисты должны оценить масштабы повреждений оборудования и инфраструктуры. Сроки возобновления и запуска производства пока не известны.

День траура

В Каменском 5 сентября объявили День траура по погибшим в результате атаки. На предприятиях Группы "Метинвест" приспустили флаги.