Повышение тарифов "Укрзализныци" сокращает грузы: бизнес предлагает "железнодорожный Рамштайн"

Попытка "Укрзализныци" снова поднять грузовые тарифы не перекроет финансовые дыры и это наоборот - лишь ускорит бегство бизнеса на автодороги и ударит по отечественной промышленности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова на заседании профильного подкомитета Верховной Рады по железнодорожному транспорту.

По его словам, правильным решением является внедрение механизма PSO для пассажирских перевозок. Законопроект о таких госкомпенсациях уже в Раде, и он позволит снять чрезмерную денежную нагрузку с грузового направления.

Почему стоит ввести PSO

Президент "Укрметалургпрома" пояснил, что введение PSO для пассажирских перевозок позволит сформировать механизм, по которому государство будет заказывать у "Укрзализныци" междугородние, пригородные и международные пассажирские перевозки и компенсировать разницу между реальной стоимостью услуги и тарифом для пассажира.



"Этот подход правильный, и соответствует европейской практике. Если государство решает, что стоимость билетов будет ниже себестоимости перевозки, разницу должно компенсировать государство через бюджет", - отметил Каленков.

Из-за повышения тарифов бизнес пойдет другим путем

Вторым вопросом стало финансовое положение "Укрзализныци" после повышения грузовых тарифов на 30% с августа. По словам Каленкова, грузопоток ожидаемо сокращается, а дополнительно на него давит почти полное закрытие морского коридора. На этом фоне новое повышение тарифов – ошибочное решение.

"Это дорога в никуда. Если снова повышать тарифы, предприятия будут еще больше переходить на автотранспорт", - заявил Каленков.

И подчеркнул, что даже до последнего повышения украинские железнодорожные тарифы были выше, чем в Польше, Словакии и ряде других европейских стран.

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Украине нужен "железнодорожный Рамштайн"

По его словам, проблемы "Укрзализныци" нужно решать не за счет новой нагрузки на грузоотправителей, а через отдельные инструменты государственной транспортной и промышленной политики.

Среди возможных решений Каленков назвал привлечение целевого финансирования для "Укрзализныци", восстановление "коридоров солидарности" для украинских грузов, а также создание так называемого "железнодорожного Рамштайна" - речь идет об отдельном координационном формате с международными партнерами, который позволил бы централизованно привлекать для УЗ локомотивы.

Каленков отметил, что эти предложения были озвучены на заседании и получили поддержку представителей министерства инфраструктуры. По его словам, бизнес также призвал депутатов обратиться с соответствующими предложениями в Кабинет Министров.