Первый в истории бой морских дронов: украинский Sargan уничтожил катер РФ (видео)

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Черном море произошло первое в истории морское сражение между безэкипажными катерами. Украинский дрон Sargan уничтожил российский морской катер без экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Операцию в Черном море провели Военно-Морские Силы во взаимодействии с Главным управлением разведки. Цель обнаружили подразделения ГУР. Российский морской безэкипажный катер уничтожил украинский дрон Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм. В ВМС подчеркнули, что это первое в истории морское сражение между безэкипажными катерами.