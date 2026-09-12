ua en ru
Сб, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Первый в истории бой морских дронов: украинский Sargan уничтожил катер РФ (видео)

19:33 12.09.2026 Сб
1 мин
Цель обнаружили разведчики, а уничтожил ее украинский морской дрон
aimg Валерия Абабина
Первый в истории бой морских дронов: украинский Sargan уничтожил катер РФ (видео) Фото: Морской дрон Sargan 3000 (x.com ukrainian)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Черном море произошло первое в истории морское сражение между безэкипажными катерами. Украинский дрон Sargan уничтожил российский морской катер без экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Операцию в Черном море провели Военно-Морские Силы во взаимодействии с Главным управлением разведки. Цель обнаружили подразделения ГУР.

Российский морской безэкипажный катер уничтожил украинский дрон Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм.

В ВМС подчеркнули, что это первое в истории морское сражение между безэкипажными катерами.

Напомним, украинский морской дрон Sargan-3000 уже показал свою эффективность против надводных целей.

В июле с его помощью Силы обороны потопили российский корабль "Изумруд" - именно это судно в 2018 году участвовало в атаке на украинские корабли в районе Керченского пролива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Спокойный доллар и меняющийся евро: банкир дал прогноз курса на следующую неделю
Спокойный доллар и меняющийся евро: банкир дал прогноз курса на следующую неделю
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech