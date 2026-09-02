Российские атаки почти остановили экспорт через порты Большой Одессы, - The Telegraph

Российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре резко сократили работу портов Одессы, Черноморска и Южного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным СМИ, из-за роста рисков судовладельцы отказываются заходить в украинские порты: это уже привело к резкому падению экспорта и может стоить Украине до 1,5% ВВП до конца года.

По словам президента Украинской портовой ассоциации Дмитрия Баринова, в период с 20 июля по 20 августа через порт Одессы в среднем проходило только одно судно в сутки, тогда как раньше - семь-восемь.

Изменился и характер перевозок: судовладельцы, которые соглашаются работать на украинском направлении, пытаются использовать меньшие суда и минимизировать количество экипажа из-за риска безопасности.

По данным The Telegraph, в первой половине августа украинский зерновой экспорт был примерно на 75% ниже, чем годом ранее. Экономические аналитики, на которых ссылается издание, оценивают возможные потери от длительного ограничения морской торговли к концу 2026 г. на уровне до 1,5% ВВП.

Основной причиной падения экспорта стали системные атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру. По данным The Telegraph, с 2022 года в Черном море было атаковано более 200 гражданских судов, а интенсивность ударов по району портов Большой Одессы в последнее время выросла.

В Украинской портовой ассоциации предупреждают: дальнейшее блокирование морского коридора создает риски не только украинской экономики, но и мирового рынка.

В ВМС Украины отмечают, что работа по стабилизации морского коридора продолжается. В портовой отрасли призывают международных партнеров активнее приобщаться к обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море.