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В УЗ объяснили новые правила работы железной дороги во время тревог

12:10 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В УЗ объяснили новые правила работы железной дороги во время тревог Фото: в УЗ объяснили новые правила работы железной дороги во время тревог (Getty Images)
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В Украине действуют новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных тревог. Теперь график движения и процедура посадки пассажиров будут зависеть от уровня угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Так, при желтом уровне угрозы поезда будут продолжать курсировать. Будут разрешены их прием, отправка и другие технологические процессы, а также посадка и высадка пассажиров на вокзалах, станциях и платформах.

Пассажиры смогут находиться на вокзалах и станциях по собственному усмотрению. При этом они будут информированы об уровне угрозы и расположении ближайших укрытий.

При красном уровне угрозы посадка и высадка пассажиров будут прекращаться. Пассажиров, работников железной дороги и других посетителей будут перемещать в ближайшие укрытия.

В то же время движение находящихся в пути поездов не будет прекращаться автоматически. Решение по каждому поезду будет приниматься отдельно с учетом оперативной ситуации и информации о воздушных угрозах, которую предоставляют мониторинговые группы "Укрзализныци".

В УЗ объяснили новые правила работы железной дороги во время тревог

Фото: пресс-служба УЗ

В пресс-службе отметили, что мониторинговые группы УЗ круглосуточно следят за ситуацией в сфере безопасности.

В случае обнаружения воздушных целей, которые могут представлять угрозу для пассажиров или работников железной дороги, они оперативно сообщают об этом железнодорожникам, после чего при необходимости принимаются меры по перемещению людей в укрытие или другие безопасные места.

"Укрзализныця" также будет рассредоточивать пассажирские потоки и подвижной состав, чтобы не допускать их скопления. При необходимости движение отдельных поездов может быть ограничено или временно приостановлено.

На вокзалах и станциях пассажиров будут дополнительно информировать через громкоговорители, информационные табло, сайт и приложение Укрзализныци. Также будут обнародованы рекомендации по действиям во время разных уровней угрозы и маршруты к ближайшим укрытиям.

Отдельно предусмотрено обеспечение работников, непосредственно работающих с поездами, дополнительными средствами индивидуальной защиты – защитными жилетами и шлемами.

Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения.

Новые правила работы железной дороги во время тревог

Напомним, 17 сентября Кабинет министров Украины утвердил новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных тревог.

Введенный механизм разграничивает действия железнодорожников и пассажиров в зависимости от степени опасности:

  • "Желтый" уровень угрозы: поезда курсируют по расписанию, посадка и высадка пассажиров осуществляется в обычном режиме.
  • "Красный" уровень угрозы: отправление поездов и посадку людей приостанавливают. Пассажиры и персонал обязаны пройти в укрытие.
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