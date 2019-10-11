Йованович на слуханнях в Конгресі відкинула звинувачення Джуліані і Луценка

Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Йованович заявила, що цієї весни вона була змушена залишити Україну "наступним літаком"

Колишній посол США в Україні Марі Йованович під час дачі свідчень у Конгресі заявила, що її відкликання став прямим результатом тиску американського президента Дональда Трампа на Державний департамент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляє видання, Йованович заявила, що цієї весни вона була змушена залишити Україну "наступним літаком". Згодом її відсторонили від посади, а заступник держсекретаря Джон Салліван сказав їй, що, хоча вона нічого поганого не зробила, президент втратив довіру до неї, а Держдеп перебував під великим тиском, щоб усунути її, з літа минулого року.

Пояснюючи свій відхід, вона повідомила про місяцях критики з боку особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, який звинуватив її в особисте негативне ставлення до президента і прагненні захистити інтереси колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера, який працював у раді директорів енергетичної компанії Burisma.

"Що стосується подій під час мого перебування в Україні, я категорично заявляю, що я ніколи ні за себе, ні за інших, прямо або побічно, або будь-яким іншим способом не просила будь-який уряд чи урядовця в Україні (або в інших місцях) утримуватися від розслідування або переслідування фактичної корупції. Як пан Луценко, колишній генеральний прокурор України нещодавно визнав, згадка про те, що я створила або поширила список "непереследуемых", абсолютно фальшиве - це історія, від якої сам пан Луценко, з тих пір відступив", - заявила вона.

Також вона зазначила, що думка про те, що вона нелояльна до Дональду Трампу є вигаданими.

"Не менш придуманим є думка про те, що я нелояльна до президента Трампу. Я чула у ЗМІ, що я нібито сказала команді посольства ігнорувати накази президента,"оскільки йому оголосять імпічмент". Це твердження хибне. Я ніколи такого не казала своїм колегам в посольстві або комусь іншому", - додала вона.

Йованович заявила, що після того, як їй наказали покинути Україну, вона зустрілася з заступником держсекретаря, "який повідомив мені про скорочення мого терміну".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Марі Йованович відсторонили від посади після відмови передавати запит українським чиновникам про проведення розслідувань стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, 7 травня посла США в Україні Марі Йованович відкликали з посади. Вона була послом США в Україні протягом трьох років.