Помер космонавт Леонов

Фото: Олексій Леонов (24smi org 3)

Леонову було 85 років

Пішов з життя космонавт Олексій Леонов, йому було 85 років. Про це повідомила помічниця Леонова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Відзначимо, він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос.

Додамо, Леонов - льотчик-випробувач, космонавт, перша людина, яка вийшла у відкритий космос, лауреат багатьох премій і нагород.

Він народився 30 травня 1934 року в селі Листвянка (Росія). Пізніше в Сибір перебралися і батьки майбутнього космонавта, які до того жили на Донбасі.

Фото: Олексій Леонов (24smi org 3)

Середню школу він закінчував уже в Калінінграді. Після невдачі з академією мистецтв Леонов поступив в початкову авіаційну школу в Кременчуці. По завершенню навчання в 1955 році юний льотчик продовжив освіту у вищому Чугуївському авіаційному училищі, де отримав спеціальність льотчика-винищувача. Після закінчення училища з 1957 року по 1959 рік Олексій Леонов служив в десятій гвардійської авіаційної дивізії в Кременчуці.

У 1964 році конструкторське бюро під керівництвом Корольова почало спорудження нового космічного корабля, що дозволяв космонавтам виходити в безповітряний простір. Цим кораблем став "Восход-2". Історичний політ і перший вихід людини в космос відбувся 18 березня 1965 року. Олексій Леонов провів у відкритому космосі 12 хвилин 9 секунд.

Нагадаємо, в минулому році 31 січня в Києві помер перший космонавт України Леонід Каденюк. Він помер на 68-му році життя. Каденюк є першим і, на сьогоднішній день єдиним космонавтом України, який полетів у космос, льотчик-випробувач, генерал-майор ВПС України, Герой України, кандидат технічних наук, член МФКО.