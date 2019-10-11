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Призначений новий голова Одеської ОДА

Новини » Політика    11.10.2019 - 13:58
Призначений новий голова Одеської ОДА
Фото: Максим Куций (ua-rating.com)

Володимир Зеленський призначив Максима Куцого

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив про призначення нового глави Одеської ОДА під час робочого візиту в Одесу.

Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах з нагоди Дня захисника України у місті Одеса.

Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах з нагоди Дня захисника України (м. Одеса).

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 11 жовтня 2019 р.

Відзначимо, 9 жовтня Кабмін погодив призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Куцого.

Додамо, Куций - український підприємець і колишній співробітник МВС. Він здобував освіту в Національній академії внутрішніх справ і деякий час після випуску працював в структурах МВС.

Згідно з декларацією Куцого у 2018 році він заробив 3,7 мільйона гривень, у тому числі майже 2 мільйони грн від підприємницької діяльності.

Зазначимо, що попереднього голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова після першого туру президентських виборів звільнив п'ятий президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, головою Вінницької ОДА призначений Владислав Скальський, головою Миколаївської ОДА став колишній працівник податкової інспекції Олександр Стадник.

Також раніше Володимир Зеленський призначив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації - Олександра Бондаренко і бізнесмена Віталія Коваля новим головою Рівненської ОДА.

РБК-Україна писало, що 3 жовтня президент призначив Олексія Данилова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, який працював мером Луганська у 1994-1997 роках, головою Луганської ОДА в 2005 році.

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