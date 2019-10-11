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ЦВК призначив перші місцеві вибори

Новини » Політика    11.10.2019 - 18:04
ЦВК призначив перші місцеві вибори
Фото: ЦВК (РБК-Україна)

Вибори відбудуться 22 грудня

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії в Facebook.

Як повідомляється, місцеві вибори призначені у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

"Розглянувши звернення 21 обласної державної адміністрації щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ВІДГ та відповідних сільських, селищних, міських голів і призначила на неділю, 22 грудня 2019 року, перші вибори до 86 об'єднаних територіальних громадах (1 міський, 16 селищних, 69 сільських ОТГ)", - йдеться в повідомленні

Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській області - у 2 ОТГ, у Дніпропетровській області - в 5 ОТГ, у Донецькій області - в 1 ОТГ, у Житомирській - в 1 ОТГ, у Закарпатській області - в 9 ОТГ, у Запорізькій області - у 8 ОТГ, в Івано-Франківській області - в 6 ОТГ, у Київській області - в 2 ОТГ, у Кіровоградській області - в 6 ОТГ, у Луганській області - в 1 ОТГ, у Миколаївській області - в 2 ОТГ, в Одеській області - в 5 ОТГ, у Полтавській області - в 6 ОТГ, у Рівненській області - в 9 ОТГ, у Тернопільській області - в 4 ОТГ, у Харківській області - в 4 ОТГ, у Херсонській області - в 2 ОТГ, у Хмельницькій області - в 4 ОТГ, у Чернівецькій області - в 1 ОТГ, у Чернігівській області - в 5 ОТГ.

При цьому Комісія оголосила про початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад У та відповідних сільських, селищних, міських голів з 2 листопада поточного року.

Загалом, за попередніми підрахунками, у виборах зможуть взяти участь понад 380 тис. осіб.

"Після проведення виборів 22 грудня 2019 загальна чисельність усіх разом узятих призначених перших виборів в ОТО складе 982", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори в Києві можуть відбутися не раніше ніж у січні-лютому 2019 року.

Крім того, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що законопроект про столицю України буде затверджено в цілому через місяць-півтора. При цьому голова Ради зазначив, що теоретично вибори в Києві можуть відбутися в наступному році.

Президент заявив про необхідність проведення місцевих виборів В "Слузі народу" назвали можливі терміни проведення виборів в Києві
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